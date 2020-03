EN CUARENTENA | La violencia de género aumentó un 25% ¿Cómo denunciar en forma anónima?

Al tedio propio del encierro, miles de mujeres argentinas también le hacen frente a la violencia de género. En los últimos días, marcados por los efectos del coronavirus (Covid-19), las denuncias por maltrato machista aumentaron un 25%.

El dato surge de los principales observatorios dedicados a monitorear y registrar todo tipo de violencia contra nuestras hijas, abuelas, hermanas, madres y amigas. Para este análisis, se cruzaron datos de las defensorías oficiales, agrupaciones feministas (observatorios) como así también organizaciones barriales no gubernamentales.

Foto: Orlando Tirapu

En Mendoza, por ejemplo, las autoridades reconocieron la triste estadística y duplicaron las labores en los principales centros de atención para mujeres en situación de riesgo. Sin embargo, otras provincias, todavía no toman medidas ante este flagelo social que se intensifica en contextos de encierro y aislamiento.

¿Cómo podés ayudar?

Una particularidad en el tipo de las denuncias, es que aumentaron las denuncias por parte de terceros. Como consecuencia de la emergencia sanitaria, los vecinos pasan más tiempo conectados aún separados por muros. "Lo que está pasando es que por la cuarentena muchos vecinos se están enterando de lo que pasa en el barrio y por suerte están denunciando más" comentó una operaria del 911 (sistema tetra) a este medio.

Por tal motivo, si sos testigo auditivo o visual de un caso de violencia de género en tu edificio, complejo o barrio, te recomendamos dar aviso a las autoridades policiales que, por estos días, están trabajando en dobles jornadas y pueden acudir rápidamente ya que cuentan con las calles vacías y tienen más unidades motorizadas a disposición.

Denuncia en forma anónima

El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de las Mujeres, además de la línea 144 para recibir contención y asesoramiento en todo el país, por la cuarentena habilitó líneas de refuerzo para recibir denuncias por Whatsapp (+54) 1127716463, (+54) 1127759047, (+54) 1127759048, al correo electrónico linea144@mingeneros.gob.ar y además, una APP "Línea 144 Atención a mujeres" que se puede descargar desde el siguiente link. APP DENUNCIAS VIOLENCIA DE GENERO (funciona con celulares, pc y no hace falta tener crédito)

Femicidios en tiempos de pandemia (por Marina Andrade, Socióloga)

Como mujeres nos hemos encontrado a lo largo de la historia en un confinamiento social donde nuestro silencio ha sido reconocido como un valor o una virtud que nos hace parecer más educadas y discretas.

El estado de reclusión o confinamiento modelado en un machismo tenaz nos ha ubicado en un lugar de sumisión, de silencio y de servicio, dejándonos detrás, en la sombra de cualquier “buen hombre” que nos habilita ser y pensar de acuerdo a sus imposiciones. Situaciones de violencia que se encarnan en múltiples escenarios: “Controla mis amistades, revisa mi teléfono, quiere que me vista solo para él, debo avisarle cada uno de mis movimientos, somos él y yo nadie más, utiliza palabras hirientes hacia mi, me golpea …un día me mató”.

Ilustración: Mariana Baizan @mariana_dibuja

Según el Observatorio “Ahora que si nos ven”, en lo que va de 2020 se registraron 69 femicidios, cinco de ellos los tres primeros días de marzo, es decir un asesinato cada 14 horas. Las cifras se incrementan constantemente.

La naturaleza del aislamiento decretado por el Estado para prevenir el avance del coronavirus, propicia un contexto en el cual las violencias estructurales se agravan en diferentes ámbitos de la vida social y en particular, el número de denuncias y de consultas por violencia de género se han disparado desde que comenzó la cuarentena en Argentina.

Es en el confinamiento y en el más profundo silencio donde se viven situaciones de violencia que afectan a miles de mujeres. El 75% de los casos de asesinatos se producen en contextos privados y el 83% de las víctimas tenían un vínculo previo con el agresor (ex parejas o parejas), según el último informe de Femicidios publicados por la Corte Suprema en 2018.

Claro esta, que esta situación no puede ser apaleada por soluciones alcohólicas, cloro o altas temperaturas, no se trata de un virus que queda desintegrado ante estos factores.

La situación es alarmante, mujeres y niñes conviviendo con su agresor sin poder salir. El pedido de ayuda y el acompañamiento se dificultan en el aislamiento. La dependencia económica y el trabajo informal lo acentúan.

El aislamiento intrínseco a la violencia de género hoy pone en riesgo la vida de miles de mujeres en tiempo de cuarentena. Estar en contacto, generar redes, pedir ayuda y asesoramiento, dar señales “claves” para que alguien más denuncie, es una lucha crucial en este tiempo de pandemia.

Ilustraciones en B/N: Maru Paganini @ALAMARUSKA