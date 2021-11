Aguinaga repudió los ataques contra la libertad de expresión

El abogado mendocino y exlegislador provincial, Carlos Aguinaga, repudió los ataques con bombas molotov contra la redacción de Diario Clarín acontecidos anoche en Calle Piedras de la Ciudad de Buenos Aires considerando al hecho como “grave, ya que fue un ataque contra la libertad de expresión”.

El actual asesor del diputado provincial Guillermo Mosso, PD, reconoció que “estamos volviendo a vivir hechos de violencia a los que no estábamos acostumbrados, algunos tolerados por el poder, pero en este caso no, ya que ha habido también repudio de parte de quienes están a cargo del Gobierno Nacional”.

Aguinaga, como parte del cuerpo de asesores legales de la Fundación Libertad de Expresión + Democracia, LED, se mostró preocupado “por la situación de violencia que va escalando en este tipos de hechos, pero la verdad es que no son casuales ni espontáneos, ni vienen de parte de personas comunes que pueden tener algún tipo de problema de tolerancia”, reflexionó.

“Esto demuestra que hay alguien que busca amedrentar y de atacar a la libertad de expresión, no hay duda de eso. No se sabe por el momento quiénes son pero para una fuerte presencia contra una línea editorial, seguramente. Por eso es que estamos preocupados desde la Fundación LED, desde donde venimos haciendo un monitoreo sobre distintos casos contra la libertad de expresión. Pero este puntualmente ha sido grave”, manifestó.

Aguinaga admitió que desde la fundación que representa, “a lo ocurrido anoche lo hemos comparado con lo sucedido en Venezuela o en Nicaragua donde también han habido bombas molotov contra medios y contra periodistas. También con la situación que se vivió en marzo de este año en el Diario de Río Negro”.

Durante el mes de octubre desde la Fundación LED presentaron un amparo contra las autoridades de Radio Nacional Malargüe "por no respetar la libertad de expresión y haberle negado cobertura periodística de distintas actividades desarrolladas por el titular del Movimiento Popular Malargüino, José Gabriel Ferraro, al presidente del Concejo Deliberante y candidato a Concejal, Martín Palma, a la presidenta del Pro de Malargüe, Verónica Bunsters, restringiendo la diversidad y pluralidad de voces que el medio público de comunicación debe respetar".

“Si bien las agresiones contra los periodistas de este diario no fueron tan graves como las recientes no son toleradas desde la fundación. Por eso es que hemos hecho una declaración que publicamos en nuestra página web y estamos esperando que la Justicia intervenga y determine autores y que el Gobierno tome las medidas necesarias para que estas experiencias no se repitan”, apuntó.

LED es una fundación nacional que tiene representantes en Santiago del Estero, Formosa, Santa Fe, en Mendoza, en provincia de Buenos Aires y en Ciudad de Buenos Aires, entre otras provincias, y está dirigida actualmente por Silvana Giudici, exdiputado nacional por la Unión Cívica Radica, UCR.

De la misma manera que Aguinaga, Giudici, a través de su cuenta en Twitter, esta mañana se expresó contra los ataques con bombas molotov.