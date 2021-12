Agredió a una mujer por chocarlo y pedirán su reevaluación psicofísica

Un hombre agredió a una mujer que le chocó el auto y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) pedirá su reevaluación psicofísica. Ocurrió en la localidad santafecina de Fray Luis Beltrán.

El episodio se viralizó luego de que un testigo, que filmó el hecho, compartiera el video en las redes sociales.

El incidente vial tuvo lugar en el cruce de Rivadavia y General Savio, de la mencionada localidad. Según trascendió, la mujer chocó desde atrás a otro vehículo, lo que despertó la furia del conductor, quien estalló en gritos e insultos.

"No pude frenar. Nunca me pasó, disculpame", se le escucha decir angustiada a la mujer, quien circulaba con sus hijas.

No obstante, el hombre se paró frente a su ventanilla, le pateó la puerta izquierda y respondió: "La p... que te parió, te arrancaría las puertas. Me chupa un huevo que no pudiste frenar. Aprendé a manejar".

El insistente pedido de disculpas no movilizó al agresor, que insistió con su postura amenazante y sus agresiones verbales.

Reevaluación psicofísica

El video tomó gran trascendencia en redes sociales, lo que despertó fuertes críticas por violencia de género.

En consecuencia, el director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano, confirmó que se pedirá la reevaluación psicofísica del conductor.

"La mujer te está pidiendo disculpas. Está llorando, angustiada y muerta de miedo. Te explica que el seguro va a cubrir los daños que te causó. Pero no te alcanza y la insultás, le decís que le romperías la puerta, la mandás a aprender a manejar", escribió Martínez Carignano en su cuenta de Twitter.

Y aseveró: "Nada justifica la violencia vial ni la discriminación machista", por lo que remarcó que se pedirá su reevaluación psicofísica.

"La convivencia respetuosa es mucho más importante que un faro trasero", completó el funcionario.