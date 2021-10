Acusan a Nación de buscar la destrucción de la producción

El programa de congelamiento de precios en Argentina continúa produciendo opiniones encontradas desde distintos sectores de la economía máxime cuando el Poder Ejecutivo Nacional ya amenazó con la aplicación de la polémica Ley de Abastecimiento generada en 1974.

Así lo hicieron saber tanto empresarios como comerciantes agrupados en la Unión Comercial e Industrial de Mendoza, UCIM, que mediante un comunicado advirtieron sobre la peligrosidad que significaría para el aparato productivo la aplicación de la norma que faculta al gobierno a realizar inspecciones, suspender comercios e incluso incautar productos.

Según el titular de la entidad privada, Daniel Ariosto, expresó que “indudablemente el país está pasando por una situación sumamente peligrosa, con una administración nacional que impone un control de precios, control de importaciones, control de exportaciones, prohibición de despidos, indemnizaciones dobles, entre otras medidas que se apartan totalmente de la Carta Magna”.

El empresario se quejó de que no se respete lo que rige en la Constitución de la Nación Argentina: “Estamos asombrados que no se garantice el derecho a trabajar, a transitar libremente por el país y que el gobierno de turno no se preocupe en proteger a los ciudadanos, brindándoles seguridad, garantizando la educación y la salud pública”.

“Todo esto está absolutamente negado y el Gobierno entra en el área de la producción y de los negocios. Los negocios no son para el Estado y en cambio los hace y los debe seguir haciendo el sector privado”, analizó.

Ariosto confesó que los empresarios socios de UCIM “estamos muy preocupados por lo que está haciendo el Gobierno Nacional y que se refiere a la destrucción del éjido productivo tal como lo venimos manifestando a través de distintos documentos en los que hemos abordado distintos tópicos por los que hace varios meses estamos reclamando directamente a Nación”.

“Cuánto tiempo más tenemos que seguir soportando esta postura que afecta severamente la estructura de la Nación. Cuánto tiempo más pueden seguir soportando las Pymes, las grandes empresas y los centenares de miles de trabajadores argentinos antes de perderlo todo”, se preguntó el representante del sector turismo en Mendoza.

La manifestación de la UCIM fue directamente en reacción al anuncio del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, quien advirtió recientemente que aplicará la Ley de Abastecimiento si no se cumple con el congelamiento de precios que pretende aplicar la gestión del presidente Alberto Fernández y que afecta a las principales empresas de bienes de consumo masivo y supermercados.

La pretensión del Gobierno Nacional es mantener sin cambios los precios de una lista que contempla a 1.247 bienes de la canasta básica por un lapso de 90 días, que produciría un serio inconveniente a la economía según lo analizó en El Ciudadano el economista José Vargas de Evaluecon.

“Evidentemente si no se llega un acuerdo vamos a tener que aplicar las leyes. Es algo que trato de impedir, porque creo en los acuerdos sociales”, amenazó el funcionario del Ministerio de Desarrollo Productivo. Palabras que fueron tomadas muy en serio desde la UCIM.