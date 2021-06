A un mes de la medida: el impacto del cepo a la carne

Las negociaciones entre el Gobierno y los principales frigoríficos exportadores se extendieron más de lo previsto y ya se cumplió un mes desde la prohibición para vender carne al exterior.

En principio, el objetivo del Gobierno era simple, y tenía como horizonte la baja del precio. Así, lo que les pidió a los frigoríficos fue que aporten mayor cantidad de mercadería al programa de cortes a precios populares, además de una baja en sus precios. Algo que finalmente no sucedió, ya que no solo no hubo disminución sino que contrariamente aumentó.

En declaraciones en CNN Radio Mendoza, el titular de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), Miguel Schiariti, hizo referencia al mes de restricciones para importación de carne y al resultado de la iniciativa del Gobierno: "De servir, no le sirvió a nadie en lo absoluto, ni al Estado que tenía el objetivo de bajar el precio de la carne para el consumo interno cosa que no sucedió, ya que la carne aumentó", expresó

Y agregó: "A la industria no le sirvió porque dejó de producir, se trabajó menos. El más perjudicado es el sector de los trabajadores, ya que la mayoría de los empleados de los frigoríficos de exportación vieron dañados sus ingresos porque disminuyeron sus horas de trabajo, se redujeron las horas extras o se las eliminaron. Además hubo personal al que le suspendieron los contratos, ya que no tenían nada para hacer. Esos son los que realmente sufrieron el efecto inmediato de una medida realmente irracional que tuvo el Gobierno", indicó Schiariti.

"Es muy difícil, es casi imposible", manifestó en referencia a cómo se recuperará ese mercado.

Y amplió: "Queda un resabio. Si se pierde la confianza nunca se vuelve a recuperar plenamente. Si se abren las exportaciones, si es que se deja sin efecto, aunque me parece difícil, ya que a este Gobierno no se le puede creer absolutamente nada porque todo lo que dice no lo cumple, lo que va a suceder principalmente con China es pagarnos 300 dólares menos la tonelada a modo de resarcir por el incumplimiento de los contratos", enfatizó.

Además, "hay otros mercados, otros oferentes que se entusiasman cuando Argentina sale del camino porque apuestan a la suba de precios. Hay que tener en cuenta que el país es uno de los proveedores a China más importante, el año pasado le vendimos el 22% de toda la carne que importa, por lo que no somos un proveedor marginal".

La carné no bajó, aumentó

Con respecto a si hubo disminución en el precio de la carne, Schiariti dijo: "No bajó, es más aumentó durante este mes. Estos señores no entienden que lo que uno les explica es que la carne no va a bajar la carne y, por otro lado, estamos haciendo un escándalo con respecto al tema de la carne vacuna cuando los argentinos hoy consumimos más proteínas animales que hace 10 años", manifestó.

Y amplió: "Me parece que no entienden, hoy consumimos la misma cantidad de pollo que de carne vacuna".

En la misma línea, Schiarito fundamentó sus dichos al expresar que "de carne vacuna estamos en 48 kilos y en el pollo debemos estar arriba de 51 kilos. A eso hay que agregarle 16 kilos de cerdo. Y si le sumamos mariscos y pescados, estamos arriba de los 130 kilos de proteínas".

Al respecto apuntó contra el "ensañamiento" del Gobierno con "una producción que le dejó al país 3 mil millones de dólares en exportaciones genuinos, con mano de obra muy importante".

"El Gobierno no tiene ninguna intención de negociar con el sector que impide, afortunadamente, que nos convirtamos en Venezuela porque la producción de la Argentina proviene el campo y los factores de producción están en el campo, lo que generamos los dólares somos los productores agropecuarios", expresó.

Con respecto a los anuncios vinculados a la materia que realizaría el Ejecutivo nacional en las próximas horas, Schiariti sostuvo que no son optimistas desestimó la información que puedan brindar desde la Nación. "Dicen que van a lanzar un plan ganadero, que en principio no tienen. Lo que tienen es un proyecto de ley par aumentar la producción agropecuaria que no incluye la carne, sino también los cereales", cerró.