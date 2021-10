2022: Pronostican que el coronavirus pasará a ser endemia

El coronavirus la enfermedad que transformó la vida de todo el mundo en el 2020, parece llegar a su fin. Los contagios y la positividad bajaron rápidamente y las actividades económicas, sociales y culturales volvieron a la normalidad.

Si este pronóstico sigue adelante muchos especialistas especulan que hacia el 2022 la pandemia se transformará en endemia. ¿Esto puede ser posible?. Teniendo en cuenta que la "endemia" es una enfermedad que afecta a un país o una región determinado, habitualmente o en fechas fijas, fue la creación de la vacuna, la cura específica para un virus que amenazó al mundo.

En el programa El Interactivo -que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano de lunes a viernes a las 13- hablamos de este tema con la doctora en bioquímica e investigadora principal del Conicet, Daniela Hozbor.

— ¿Para el 2022 el coronavirus, deje de ser una pandemia para ser un mal endémico?

—Sí, eso pronosticamos. Las vacunas están funcionando de manera excelente y el país vemos un descenso marcado de los casos como el número de fallecidos. Eso nos hace pensar que el año que viene vamos a estar en situación distinta, con el virus controlado, pensamos que habrá endemia, que habrá virus pero en niveles controlables.

"Argentina está muy bien en la vacunación y la cobertura. En población total, más del 52% está con esquema completo y con una sola dosis casi el 67%. Las vacunas siguen llegando, ahora avanza en adolescentes y niños y niñas algo que era impensado", indicó la especialista.

—¿Es segura la vacunación en menores, muchos padres dudan todavía?

—Está bien que surjan las dudas, pero no hay que olvidar el proceso detrás de cada una. Esta vacuna en particular para estos niños ha sido autorizado por Anmat, que es el ente regulador, es la que tiene que revisar los datos. Sinopharm es apta para ser usada en niños de 3 a 11 años, porque tienen los datos de que es segura y efectiva para ellos.

“Para quienes no tienen patología es cierto que en la mayoría de los casos la enfermedad transcurre asintomática, pero el problema es que si ellos no se vacunen pueden contagiar a los que están en contacto y esas personas son vulnerables y la enfermedad puede ser letal. Lo que ellos hacen vacunándose es contribuir a esas personas no se infecten", agregó.

—¿Será necesaria para toda la población la tercera dosis?

—No hay ningún dato que eso lo indique, que sea universal. Se espera con esta campaña a nivel mundo bajar toda la incidencia y para las personas mayores vamos a necesitar refuerzo. Incluso mayores de 60 tenemos una población donde el sistema inmunológico funciona, pero no al 100%, no sabemos todavía la respuesta, no sabemos cuánto va a durar. En ellos vamos a ver un aumento de casos, por tener un sistema inmunológico con problemas y en el otro caso que funciona, pero necesita otro refuerzo para mantener la respuesta.

—¿Se puede decir que la vacunación ha sido efectiva al contagio?

—Hemos visto casos de personas que están vacunadas y se infectan igual. Tenemos el caso del presidente, que había recibido las dos dosis, se sintió un poquito mal y se hisopó y transcurrió sin síntomas, por lo que es necesario siempre respetar las medidas sanitarias y de prevención: barbijo bien empleado, tener el ambiente con ventilación cruzada.