¿Vuelve el fútbol argentino en diciembre?

Como a muchas actividades en nuestro país, el fútbol fue una de las grandes pasiones que los argentinos debieron dejar de lado a causa del coronavirus.

Si bien no hay fecha exacta de una posible vuelta a las canchas, teniendo en cuenta el peligro de contagio que esto significaría, desde el Estado nacional se animaron a evaluar un posible regreso, teniendo en cuenta cómo continúe el progreso de la pandemia.

Eduardo López es un infectólogo pertenenciente al Comité de Expertos que asesora al Gobierno sobre el avance del COVID-19 y fue comentó cuándo podría regresar la actividad deportiva al país. "Diciembre me parece un mes de seguridad para la vuelta del fútbol, el coronavirus tiene que ser un virus de contagio ocasional, disminuir la cantidad de casos a un ritmo menor al 1 por ciento diario", explicó.

El profesional sostuvo que el fútbol argentino es un punto fuerte a investigar en la agenda del Comité de Expertos ya que se trata de un espectáculo masivo de gente. "Si es el virus no tiene una franca caída no se puede comenzar a planificar nada. Hoy no es viable que haya fútbol y, por el momento, tampoco entrenamientos como se lo expliqué a (Sergio) Marchi (secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados) en una conversación reciente" manifestó.

Las zonas de riesgo en el regreso del fútbol

Teniendo en cuenta los posibles focos de contagios, López detalló que las zonas de riesgo en una cancha de fútbol "son los vestuarios, donde se juntan entre 20 y 30 personas y, como me decía Marchi, en muchas canchas del fútbol argentino son espacios reducidos en los que no podría respetarse el distanciamiento social. El segundo son los baños, con el mismo concepto que el anterior", enumeró.

"Tercero -continuó- están los lugares para dar las charlas técnicas, que suelen ser cerrados y concentran 15 o 20 personas muy juntas; cuarto tenemos los comedores y por último los micros para el desplazamiento de las delegaciones" cerró.