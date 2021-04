"Mi camino", el libro de María Eugenia Vidal donde expone su vida política

La exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal presentará su libro Mi camino durante la tarde de este miércoles. Al igual que Mauricio Macri, lanzará su flamante obra post-gestión de gobierno para retomar su carrera política.

"El libro donde describí lo que sentí, lo que aprendí y lo que viví durante los cuatro años como gobernadora, los espero en mis redes este miércoles 14 de abril a las 18 horas. Recorramos juntos mi camino", dice Vidal en la invitación a la presentación de su libro difundida por las redes.

A tono con el ala más dialoguista y contemplativa de Juntos por el Cambio, el nuevo libro de la ex mandataria hace hincapié sobre la derrota electoral con Mauricio Macri a la cabeza, sus experiencias personales y su llamado a superar la grieta.

Fragmentos del libro

En las días previos a la presentación oficial del libro, se filtraron fragmentos del escrito de Vidal en la que destaca el vínculo con el actual Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y el expresidente Mauricio Macri.

A lo largo de mi carrera tuve dos padres. Horacio Rodríguez Larreta fue mi padre en la gestión: él me recibió en mi primer trabajo en el Estado, en 1998, y gran parte de lo que aprendí sobre gestión pública, lo aprendí trabajando con él. Mauricio fue mi padre en la política: siempre apostó por mi crecimiento y me dio un espacio para ocupar espacios políticos que otras personas no me dieron".

"Durante los ocho años que compartimos el gobierno de la Ciudad aprendí muchísimo de ellos y con ellos, pero, como pasa en la vida, llega un día en que los hijos se van de la casa. Nunca es fácil. Nunca es de un día a otro. A veces, los hijos vuelven para lavar la ropa o almorzar los domingos, pero después se van porque necesitan hacer su propio camino, y es inevitable que eso ocurra".

"Con Horacio me pasó en diciembre de 2013, cuando ambos tuvimos la posibilidad de ser candidatos a jefe de Gobierno de la Ciudad. Por primera vez, existía la posibilidad de que la alumna compitiera con su maestro, y eso nos incomodaba profundamente a los dos. Lo saldamos en una charla a solas en un café, y ahí empezó entre nosotros una nueva etapa".