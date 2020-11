¿Las mascotas están más violentas en la cuarentena debido al encierro?

En las últimas horas se conoció un trágico suceso en Buenos Aires: una niña de 2 años murió tras el ataque de un perro en Ensenada.

Como consecuencia del hecho, la nena falleció ayer por la tarde en el hospital de Niños de La Plata, lugar al que arribó tras ser trasladada de urgencia por las heridas que le provocó el animal.

A raíz de esto, Alejandro Roberano, médico veterinario, conversó en El Interactivo -que se emite por Facebook de El Ciudadano (lunes a viernes 12:30 horas)- y explicó qué razas son más preferibles para tener en casa cuando hay niños.

“Primero que nada tenemos que ver qué raza podemos tener nosotros. Preguntar a un veterinario qué raza se puede adaptar a la familia. También ver si podemos tener a ese perro, si están las condiciones o si podemos posponerlo", señaló el veterinario.

Los amantes de las razas peligrosas dicen que se los estigmatiza:

"Sí, pero también hay que tener cuidado porque son razas grandes. El 45% de los accidentes con animales son con los propios de casa. Si es un animal grande no importa la raza, ni dogo, ni rottweiler, importa el tamaño también", indicó Roberano.

Además, el especialista sostuvo que “Hay que tener cuidado con el tamaño del animal, el carácter del animal y el carácter que viene con la raza. Una mordida de un doberman o de un dogo, son más peligrosas que las de un caniche. Pero en un niño la de un caniche también puede provocar riesgos o dejar traumas psicológicos. Eso también hay que tener en cuenta".

¿Hay diferencia entre macho y hembra en estas razas de gran porte?

"Sí, generalmente el animal entre los 2 y 3 años de edad trata de escalar en su estatus social y pueden ocurrir accidentes. La hembra es más tranquila en ese sentido", dijo.

¿Cómo se identifica a un animal que está por atacar o está molesto?

"No se puede definir con palabras, pero hay figuras en libros. El animal comienza a gruñir, tirar las orejas para atrás, eleva la cola o la mete entre las patas, parar los pelos de la espalda… siempre hay detalles que cuando uno mira hacia atrás nos da que ese perro ya está molesto. El animal lo va diciendo, pero hay que saberlo ver… a veces el perro hace una mueca y uno cree que sonríe, en realidad no gruñe pero está molesto", aseguró el especialista.

¿Puede que las mascotas estén más violentas en esta cuarentena por el encierro?

"No creo que eso influya. Si al animal lo sacabas poco antes de la cuarentena y ahora sigue con el mismo ritmo no le influye. Muchos le abren la puerta y el animal sale sin collar, sin correa, sin nadie responsable que lo lleve. El 45% de los casos ocurre con niños y con los animales propios de la casa. Eso pasa con o sin cuarentena", continuó el doctor.

¿El entorno también es causante de los ataques?

"Sí, el animal ocupa lugares que no le corresponden, como llevarlo a dormir en la cama, si no tiene un lugar propio o si el lugar res chico. Todo influye en la conducta del animal. A veces se apropian de lugares que no son. Tiene que tener un lugar para dormir, su agua, que pueda descansar en un lugar en forma tranquila sin que nadie lo moleste", concluyó.