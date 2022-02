Video: se llevó una desagradable sorpresa al cortar un pollo

Una vecina del distrito maipucino de Luzuriaga se llevó una desagradable sorpresa cuando se encontraba desmenuzando un pollo, ya que en su interior se encontró con una sustancia verde, como 'florecida'.

La mujer contó a El Ciudadano que compró el pollo en su carnicería de confianza que, a su vez, adquieren las aves para comercializarlas en el local en una avícola. Sin embargo, cuando llegó a su domicilio y comenzó a despostar la pechuga para hacer milanesas se llevó una desagradable sorpresa.

"No es como si fuera carne, era más bien una cosa rara, fibrosa, eso sí no tenía olor", sostuvo la vecina de Luzuriaga, que agregó que decidieron junto a su marido no consumir el alimento porque les daba desconfianza.

Cómo proceder

Ante este hallazgo, El Ciudadano contactó al licenciado en Bromatología, Daniel Rabino, jefe del Departamento de Higiene de los Alimentos del Ministerio de Salud de Mendoza quien indicó que "se trata de un problema fisiológico del ave llamado 'miopatía del pectoral profundo' o 'la enfermedad del músculo verde'", eso consiste en un mal degenerativo de los músculos pectorales menores (solomillos), cuya atrofia y necrosis son características.

"La enfermedad ocurre debido a necrosis isquémica por un aporte inadecuado de sangre, por el volumen muscular en los pectorales", explicó Rabino y amplió: "Esta lesión se caracteriza por edema, hiperemia y la decoloración de la parte afectada que muchas veces suele llevar a un color verde intenso".

El bromatólogo explicó que este tipo de anomalías "no tienen nada que ver con la colocación de algún tipo de hormona o patógeno y no le pasa a un lote de aves, sino a una en puntual".

Rabino indicó que "no afecta a la salud del ser humano en el caso de consumirlo de forma desprevenida, igual debe tener características normales y en este caso es anormal, están alteradas, por lo que se debe devolver al lugar que se compró".

El profesional aconsejó no quedarse con que encontró algo "raro" y consumirlo. En caso de anomalía recomendó no comerlo, no arriesgarse, "siempre hablando de pollos, ya que en otros productos alimenticios los principales patógenos que producen enfermedades por los alimentos, no cambian ni de color, ni de sabor, ni de olor. Allí es cuando se produce el botulismo, diferente es con el pollo que uno puede detectar algo anormal".

Para cerrar, Rabino reiteró no arriesgarse a consumir productos que no tengan etiqueta que avalen su correcta elaboración.

Dónde denunciar

Con respecto a cómo actuar en caso de encontrar alguna anomalía en un alimento, Rabino manifestó que "se debe ir a la fuente para hacer el reclamo pertinente, más allá se puede denunciar, se debe ir en un primer momento a Bromatología del municipio donde se realizó la compra".

"Allí presento la situación con tickets de compra, fotos, videos y documentación que avalen, en función de lo que vea, el municipicio irá al negocio, luego a la avícola para tomar muestras correspondientes. En caso de que quede en otro departamento, se contactan entre ellos para proceder", concluyó el profesional.