Vendimia: la Coreguay pide suspender todos los actos con reinas

Desde la Comisión de Reinas de Guaymallén (Coreguay), pidieron suspender todos los actos vendimiales con reinas, hasta tanto no resuelvan la situación departamental. Sucede que, por decisión del consejo deliberante local, este año decidieron no presentar una candidata en la tradicional elección de reinas, con el argumento de que que se trata de un "concurso de belleza" y en este "se cosifica a la mujer".

"Solicitamos que la Justicia se expida de manera urgente. De no ser así, pedimos que se suspendan los actos oficiales", escribieron los dirigentes de la comisión en su cuenta de Facebook, aseverando que "los derechos de Julieta (Lonigro), son los mismos derechos a participar libre y voluntariamente, como todas las reinas departamentales".

A días de que Milagro de vino nuevo se despliegue en el Frank Romero Day, la Coreguay, de la mano del abogado Maximiliano Legrand, presentó una medida precautoria ante la Suprema Corte para pedir que se suspendan todos los actos vendimiales en donde participan las reinas. Los mismos serían: la Bendición de los Frutos, el Carrusel, la Vía Blanca y el Acto Central.

Según explicó el letrado en diálogo con canal 7, esta suspensión "responde al lema 'o todas o ninguna', que tendrían que estar participando todas las reinas electas o sino que no participe ninguna, porque si no se estaría configurando una discriminación por parte de Estado hacia, no solo a Julieta Lonigro, sino a cualquier mujer de Guaymallén que quiera presentarse para la elección de la reina vendimial".

Por último, Legrand remarcó que el petitorio apunta a que se aplique "antes del primer acto oficial, que es el domingo que viene".

Calendario vendimial

El 27 de febrero, a las 21, se realizará el acto que abre la grilla de actos oficiales, la Bendición de los Frutos . Será en el Prado Gaucho, en el marco de los festejos de los 125 años del Parque General San Martín.

. Será en el Prado Gaucho, en el marco de los festejos de los 125 años del Parque General San Martín. Con entrada libre y gratuita, el viernes 4 de marzo, desde las 22, por las calles de la Ciudad, se desarrollará una nueva edición de la Vía Blanca de las Reinas .

. El sábado 5, a las 10, comenzará el más popular de las festejos vendimiales, el Carrusel . También se realizará en la Ciudad. Es con entrada libre y gratuita.

. También se realizará en la Ciudad. Es con entrada libre y gratuita. El mismo sábado 5 se desarrollará el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2022, Milagro del vino nuevo, en el Teatro Griego Frank Romero Day, mientras que los días 6 y 7 se podrán vivir la Segunda y Tercera noche.