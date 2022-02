Tupungato: Agustina Miguez, la soberana que quiere trabajar por los niños

Después de dos años de reinado departamental de Mayra Tous, actual reina Nacional de la Vendimia, Tupungato tiene nueva soberana departamental. Agustina Miguez tiene 20 años y cursa el tercer año en la carrera de Bioquímica.

La joven soberana representó al distrito de La Carrera, en la fiesta que se realizó el último 19 de febrero en el Teatro Griego Municipal, y fue electa en el espectáculo 'Manos de Vendimia'.

“Fue un homenaje a todos los trabajadores que realizan esta actividad y que gracias a ellos podemos disfrutar de la Vendimia. La fiesta fue un éxito, ya que hubo actores que lucieron muy lindo. Sentí una felicidad enorme, sentimientos que se encontraron en ese momento, mucha alegría y todavía ahí no caía que era la nueva reina departamental. No lo podía creer, no lo esperaba", relató en diálogo con FM 91.7.

Desde niña soñó convertirse en reina de la Vendimia y, en esta oportunidad, decidió presentarse gracias al incentivo de su familia.

El objetivo durante su reinado será trabajar con los niños: Mi proyecto es concientizar a los niños sobre el cuidado del medio ambiente y, si salgo reina nacional, quiero llevar ese proyecto a la Provincia y además, quiero trabajar para que la gente sepa la historia de Vendimia, lo que se vive, porque hay gente que dice es la reina y nada más, pero es la historia de todos los vitivinícolas", resaltó.

Y agregó: "Se elige una embajadora cultural y turística para representar a esas personas que trabajan muy duro todo el año, a pesar del clima, cuando hay piedra y más”.

La tierra que enamora

El departamento del Valle de Uco combina hermosos paisajes con una gran cantidad de actividades turísticas.

Al respecto, Agustina resaltó los principales atractivos de su tierra. “Tupungato, es un lugar que tiene muchas actividades como visitas a bodegas, cabalgatas, artesanos y una feria de vino. Los artesanos se hacen a principio de cada mes y la feria de vinos a fin de cada mes. Podemos disfrutar de sus actividades gastronómicas, de montaña o solo pasar el día deleitándonos con sus paisajes”, remarcó.

Para finalizar, se refirió a La Carrera, distrito que representó y resaltó su tranquilidad, sus paisajes, "la experiencia de montaña y un lugar elegido por muchos famosos también" y también resaltó la zona de Gualtallary, donde se encuentran los caminos del vino y una importante cantidad de bodegas para disfrutar.