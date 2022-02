"Trabajar para el medioambiente y la protección animal" es el sueño de Ailín Mayorga, de Las Heras

El segundo departamento más poblado de Mendoza, Las Heras, ya tiene su reina. Ailín Mayorga de 21 años representó a El Challao y ganó la elección por 44 votos en una noche llena de emoción y "compañerismo", como ella misma definió.

A partir de ahora, Ailín tendrá la responsabilidad de representar a los miles de lasherinos que desde hace 10 años sueñan con volver a obtener la corona nacional y que su candidata sea la elegida.

Luego de que la reina de San Rafael se califique como "representante y no como reina", dejó abierta la puerta al debate entorno al cambio de nombre y sobre este tema, la candidata a reina nacional indicó que "es buena la idea de ser representante y no reina" y agregó: "La palabra reina es tradición, pero yo me siento representante de mi departamento y ser reina es llevar ideas y proyectos".

Asimismo, contó que uno de los motivos por los que se encuentra en este lugar de reina es porque tiene la posibilidad y el "espacio para crear proyectos". En este sentido, dijo que le gustaría "desarrollar el medioambiente y la protección ambiental" como proyecto social y su idea es "seguir con la construcción del Hospital Veterinario Público" junto a la gestión de Las Heras.

"Del departamento, resaltaría el proyecto de espacios verdes, con la creación de dos parques nuevos con la intendencia de Daniel Orozco" y por otra parte, indicó que a pesar de que no tiene críticas con relación a la administración, "siempre hay algo por lo que mejorar".

Al responder si normalmente se habla de actualidad, pandemia e inflación, como temas de actualidad entre reinas, la representante expuso: "Hablamos de temas de pandemia, porque siempre está presente", debido a todo lo que sucedió en este último tiempo.

En tanto, a la hora de expresar por qué los mendocinos tendrían que votarla el próximo 5 de marzo sostuvo: "Me considero una persona muy capaz y aprender mucho, me gusta ayudar mucho a la gente y a los animales, por eso creo que armaríamos muy buenos proyectos".

Los mejores lugares para disfrutar Las Heras

Es uno de los departamentos más poblados de Mendoza, tiene diferentes tipos de atractivos para disfrutar y en este caso la soberana que nació allí, comentó que sin dudas el lugar que aconsejaría para visitar es "Villavicencio, Uspallata, Puente de Inca" y en la zona del Challao "está el santuario de la virgen y el "Cerro Arco".