San Carlos: Brenda Hidalgo, la reina electa de manera virtual

Brenda Hidalgo, tiene 21 años, vive en la villa cabecera de San Carlos y cursa el segundo año de la carrera de Arquitectura y Urbanismo, donde disfruta mucho del paisajismo. La joven se convirtió en la esperanza de su departamento, que sueña con volver a obtener la corona nacional.

La soberana está de novia desde hace tres años, y se considera una persona anti partidaria. Su grupo familiar está compuesto por su mamá, su papá y tres hermanos mayores. Brenda es una de las jóvenes mendocinas que está cumpliendo el sueño, desde chica, de poder ser Reina de la Vendimia.

En diálogo con FM 91.7, comentó como fue que decidió comenzar esta aventura real: “Cuando me lo propusieron lo estuve pensando y dije 'por qué no hacerlo', es una experiencia única, muy linda. Siempre viví vendimia desde adentro con mi familia porque es una forma de rendirle un homenaje a mi abuelo que era viñatero, quien falleció hace poquito. Además mi papá también es viñatero, entonces ya que me lo propusieron dije 'lo vamos a intentar', más allá del resultado”.

Así fue como en una celebración virtual, debido a que el departamento suspendió la fiesta presencial por el aumento de casos positivos de coronavirus durante el mes de enero, San Carlos festejó su 'Vendimia de la esperanza' con una transmisión vía streaming. La elección de las candidatas se hizo por medio del voto virtual con la participación de los vecinos.

De esta manera, Brenda Denisse Hidalgo resultó electa reina del departamento con 1.021 votos de los más de 3.300 sufragios que correspondían a vecinos de San Carlos, radicados en el departamento y que estaban dentro del padrón electoral, lo que los habilitaba a poder elegir entre las candidatas.

“Fue una experiencia nueva, una propuesta que no sabíamos cómo resultaría, pero salió bien. Rescato que en la votación, al ser online, pudo participar mucha más gente del departamento y eso estuvo muy bueno”, reflexionó Brenda.

La joven soberana de 21 años, tiene pensado abocar su trabajo social en dar a conocer su tierra: “Quiero rescatar los 250 años que este año cumple San Carlos, el departamento más antiguo de la provincia. Dar a conocer nuestras culturas, nuestras raíces, llevándolo a toda la provincia: visitando instituciones, haciendo recreaciones en parques, stands donde la gente se pueda acercar para darle información turística y de la historia de San Carlos”.

Por último, Brenda se mostró muy expectante con todas las actividades de Vendimia, incluida la convivencia real. Al respecto de la relación con otras soberanas resaltó que ha tenido “la oportunidad de conocer a algunas chicas, entablar una relación, son muy buenas, se ven muy copadas. Así que pienso que nos irá re bien”.