Renunció la embajadora de la Ganadería de San Rafael: el polémico video

A días de ser electa, renunció la embajadora de la Ganadería de San Rafael, Cielo Giménez, luego de que se viralizara un video en el que insulta a la Vendimia. La bomba estalló en horas de la tarde del martes y, adelantándose a una segura sanción, comunicó su decisión a través de una misiva.

Sucede que la soberana compartió en Instagram, con su lista de mejores amigos, una extensa crítica hacia la fiesta máxima de los mendocinos, cargada de insultos hacia "el sistema".

“La p... de esto es que yo no tengo ni idea de la Ganadería. La verdad, Vendimia es una v..., no se metan a Vendimia, es una p..., horrible, asquerosa, no se metan", lanzó en una de las historias.

Atacó a sus compañeras y aseguró que lo único que le dejó la candidatura fue un vestido, el cual propuso rematarlo.

Presentó su renuncia

Cielo Giménez se consagró embajadora de la Ganadería, con 13 votos, sólo con un punto de diferencia con Samanta Toledano, quien seguramente ahora tomará su lugar.

Lo cierto es que, después del escándalo, la joven agradeció lo vivido y decidió darse de baja.

En una carta dirigida a la intendencia de San Rafael, la Comisión de Vendimia y la comunidad en general, expresó: "Quiero manifestar a través de este comunicado mis más profundas y sinceras disculpas por los dichos, ya que el miedo es temporal y el arrepentimiento es para siempre. También a todas aquellas personas y/o instituciones de las cuales recibí un total y desinteresado respaldo y que se sintió agraviada u ofendida por mis expresiones”.

"Por todo lo expuesto, pongo a disposición del señor intendente, del señor secretario de Gobierno y Dirección de Cultura, mi renuncia al cetro de representante vendimial de ciudad como así también de embajadora de la Ganadería por el año 2022 y los atributos correspondientes”, agregó.

Y completó: “No fue mi intención faltarle el respeto a la tradición vendimial y mucho menos a mis compañeras”.