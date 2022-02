Mendoza y la Nación acuerdan acciones para recuperar la educación

El encuentro en Mendoza del ministro de Educación nacional, Jaime Perczyk, y el titular de la Dirección General de Escuelas (DGE), José Thomas, es una muestra de que tanto la Nación como la Provincia trabajarán juntas para recuperar el terreno perdido por la educación durante la pandemia de COVID-19.

Además se reconoce el inconmensurable trabajo de la docencia y se pone en foco el talón de Aquiles que es la conectividad, buscando que esté al alcance y se instale a todos los alumnos, docentes y establecimientos educacionales de la provincia, sobre todo rurales. Y fundamentalmente, que se vuelva a instalar en la senda de los objetivos curriculares la recuperación frontal del sistema pedagógico.

De allí que la abultada cantidad de libros y computadoras que llegarán a la provincia sea considerada una buena señal que la ciudadanía provincial merecía recibir en una sensata relación entre el Barrio Cívico y la Casa Rosada. Como que desde la educación sobrevendría todo aquello que otros sectores muestran como relaciones irreconciliables.

Un aspecto que el propio director General de Escuelas resaltó ante una pregunta específica que le hizo El Ciudadano: “Hemos firmado con la Nación un convenio en el que se nos entrega computadoras del programa ‘Conectar igualdad’ para todos los chicos del nivel secundario de Mendoza. Además, el convenio incluye la entrega de libros para docentes y alumnos de toda la provincia”.

“Todo esto es parte de las políticas impulsadas fuertemente por la Nación y a la cual obviamente se suma la Provincia. Porque además nos parece que queda demostrado que después de la pandemia hay que trabajar en conjunto. Algo que coincidieron el gobernador Rodolfo Suarez y el ministro Perczyk, por la importancia del federalismo en estas políticas de alfabetización y que las mismas lleguen a todo el territorio”, destacó Thomas.

Cuando se le preguntó al titular de la cartera política nacional, Jaime Perczyk, si las fuertes diferencias ideológicas entre ambos gobiernos pueden superarse para producir políticas de Estado que recuperen el alicaído sistema educativo del país, respondió que “es una responsabilidad trabajar en eso. En el plano de se puede y no se puede, nosotros vamos a poder, porque hay vocación y voluntad que se reflejan en el convenio que firmamos en Mendoza”.

“Fíjese que entre febrero y marzo llegarán a Mendoza 26.000 notebooks para chicos de la escuela secundaria pública y para el ciclo básico de la escuela rural. Hay que tener en cuenta que es una provincia con una cantidad importante de escuelas secundarias rurales”, resaltó el ministro.

La provincia seleccionó libros que financiará la Nación

Al momento demostrar las coincidencias entre Mendoza y la Nación en materia educativa, Perczyk expresó: “A mí me parece relevante lo dijo el ministro Thomas sobre contar con libros de textos. A propósito, también entre febrero y marzo llegarán a las escuelas de esta provincia 350.000 libros de texto en Lengua y Matemática. Con un dato no menor de que fueron seleccionados por la Provincia y comprados y distribuidos por la Nación en un acuerdo de priorizar en la escuela primaria los aprendizajes de Lengua y Matemática”.

“Esto es parte de una inversión de la Nación en todo el país de $6.000 millones para que en todas las aulas de las escuelas públicas, privadas, de cuota cero y de oferta única, tanto alumnos como docentes tengan sus libros de esas materias. Una convicción que lleva a que en este año el 90% acceda a internet, una señal que nos hace la pandemia de lo que nos faltaba, la conectividad”.

Vacunarán en las escuelas

El jueves se reunirán el Consejo Federal de Salud (COFESA) y el Consejo Federal de Educación (COFEDE), encuentro donde todas las provincias junto con la Nación determinarán las medidas sanitarias en el inicio del ciclo lectivo.

Al respecto, Thomas explicó: “Después que resolvamos en forma federal la visión de la Argentina, proponemos la nuestra, con la autonomía que la Provincia tiene, pero parece que el orden es ese, primero tomar decisiones en conjunto y después tomar la decisión en particular”.

Al observarle que muchas provincias adoptarían vacunar en las escuelas, el titular de la DGE aclaró: “En Mendoza no hemos vacunado en escuelas en este tiempo, creo que las estrategias son similares apuntando a la realidad de cada territorio. Me parece que, como expresó el ministro nacional, el objetivo es vacunar y vacunar, y en ese sentido Mendoza no solo tiene altos niveles de vacunación, sino que tenemos la nominalidad de los chicos".

“En ese aspecto, hicimos un trabajo escuela por escuela, por lo que sabemos qué escuelas tienen altos índices de vacunación y cuales menos. Por eso, con estas últimas hemos decidido que en las próximas semanas iremos a vacunar”, anunció el titular de la DGE.

Finalmente, cuando se le hizo notar al ministro Perczyk la actitud del gobierno de la ciudad de Buenos Aires de dejar de lado todo lo que sea una medida sanitaria contra la pandemia, sin entrar en choques políticos señaló que “el gobierno de la Ciudad anticipó una determinada posición, y en cambio, nosotros el jueves definiremos institucionalmente con las 24 provincias cuál es la posición de la Argentina en términos de educación y de salud”.

“Nosotros, con determinada certeza queremos darles a todos los argentinos la certeza de que el 2 de marzo va a haber clases con la mayor cantidad de personal de la educación, además de chicas y chicos, vacunados. Esa es una certeza que tenemos la responsabilidad de darles a todos los argentinos y lo vamos a cumplir”, afirmó con contundencia el ministro de Educación de la Nación.