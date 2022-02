Los gremios estatales marcharon por sus reclamos salariales

Luego de arrancar las paritarias con los gremios estatales en el estadio Aconcagua Arena, el pasado jueves, sin que se logren acuerdos que satisfagan a las partes, la relación está cada vez más tensa y las diferencias parecen lejos de solucionarse.

En la mañana de ayer, en ocasión del comienzo del ciclo lectivo, obviamente, fueron los gremios docentes los que lograron mayor visibilidad. El reclamo matinal lo explicó la secretaria general del SUTE, Cristina Sedano, en diálogo con el programa Enfoques de la 91.7: “Fuimos a Junín, allá era el acto de inicio oficial, así que nos acercamos para pedirle algunos puntos sobre los que necesitamos claridad en la paritaria”, explicó la dirigente.

Agregando precisiones, indicó: “Que el aumento salarial tenga en cuenta la inflación, el empezar a pensar cómo vamos a hacer para recuperar el poder adquisitivo; que se actualicen los módulos de indumentaria para los celadores y la ayuda de útiles para los docentes; que se actualicen los montos de fondo fijo para las escuelas”, son parte de los puntos exigidos, y en ese orden precisó que “actualmente una escuela de 600 alumnos está cobrando 2.700 por mes para limpieza y para insumos de librería. Esos fueron los ítems que más o menos de planteamos, y también con respecto a la obra social, y la equiparación de las asignaciones familiares con respecto a Nación”, que actualmente son muchísimo menores.

En cuanto a los resultados de la negociación, indicó: “Nosotros tuvimos la primera reunión paritaria la semana pasada, el día jueves, a pesar de que veníamos de diciembre a través de una carta abierta marcando la importancia y lo que urgía tener paritaria”, aclarando que la demanda no es solo por temas salariales, “sino por las condiciones en que están las escuelas, ahora estamos recibiendo muchas noticias de escuelas que no están en condiciones, y con la lluvia, sabemos que se agudiza la situación. Urgía también hablar de la habitabilidad de las escuelas, garantizar las condiciones para los trabajadores y los estudiantes”.

Diferencias

El SUTE y el resto de los gremios estatales que negociaron no arribaron a un acuerdo, por lo menos en esa primera serie negocial. “La oferta del gobierno ellos dicen que es 40%, comenzando por un 16%, después cuatro de 5% y una final de 4%, pero al no ser acumulativo no sería un aumento real”, precisó Gadano, y con respecto a los 105 mil pesos de bono, también lo desmintió: “La suma del bono en negro, que ya tenemos actualmente $6.000 mensuales de bono, así como lo expresó el gobernador sería solamente $1.200, porque ya tenemos los $6.000 más $1.200 serían los $7.200 que anunció el Gobierno”.

Demandan por aumentos y también por las condiciones laborales.

Posición de los gremios privados

En el gremio de los que representan a los docentes de escuelas de gestión privada, tampoco hay acuerdos salariales. Ester Linco Lorca, secretaria general de Sadop, expresó ante la misma radio que fue un “día con mucha tensión. Primero, nuestra última paritaria fue en diciembre de 2019, en el 2020 se vino la pandemia, sabemos todo lo que pasó, no tuvimos aumento salarial, no hubo paritarias”.

Posteriormente, indicó: “En el 2021 volvimos a la escuela sin estar vacunados, solamente estaban vacunados los de Inicial, después nos mandaron a todos a vacunarnos y siempre ha habido por parte del gobierno un manoseo en toda la educación”.

“Después de todo lo que nos ha pasado, necesitamos una paritaria, una oferta salarial de acuerdo a la inflación, a todo lo que está pasando”, continuó la gremialista, y agregó: “Hay una deuda con nosotros, con los docentes de gestión estatal y privada de Mendoza. Recuerden que teníamos salarios que estaban dentro de toda la línea del país, estábamos quizá en la mitad y hoy somos los terceros antes de terminar las filas, nuestro poder adquisitivo es increíble cómo ha caído”.

Con respecto a la oferta, reflexionó: “Cuando vayas a tener ese aumento del que se habla, en noviembre, ya la inflación volvió a subir y quedaste atrás, es como perseguir una zanahoria que nunca alcanzamos, insuficiente”, a lo que añadió: “Miren lo que hace este gobierno, instaló bonos en esta provincia cuando veníamos con sueldos registrados desde hace mucho tiempo”, lo que en su opinión hace mal a “todos los docentes que se están por jubilar, a la obra social, a nuestro sistema jubilatorio. Entonces, es para pensar, esta oferta no sirve. Un bono, quizá en algún momento, como lo fue en la pandemia, en el 2020, podemos decir que teníamos tal contexto que lo justifica. Pero ahora ya se ha reactivado todo, nos pusimos en los hombros a la educación cuando lo teníamos que hacer, ahora necesitamos que el gobierno esté a la altura de eso, para dar una propuesta como corresponde”.

Ganar la calle

Por la tardecita, un grupo nutrido de gremios estatales como el SUTE, SITEA, UPCN, el que nuclea a los trabajadores de casinos, y también de la órbita privada como SADOP, concentraron en la esquina de Patricias Mendocinas y Godoy Cruz, para marchar por la ciudad con destino a la Casa de Gobierno.

La movilización tuvo como finalidad hacer conocer a la sociedad lo insuficiente de las ofertas salariales del Gobierno, y por supuesto mostrar capacidad de lucha y de ganar la calle, justo en fecha coincidente con el inicio de los ciclos lectivos.

En la misma tarde se supo que el Gobierno federal también hizo conocer su oferta para la paritaria nacional, que sirve de guía para las negociaciones provinciales. En este caso, el aumento que prometen es del 45,46%, y se da por descontado que se logrará el acuerdo. Esta cifra pone a la provincia no tan lejos de equipararla, ya que son poco más de 5 puntos porcentuales, pero en el caso de Nación no hay oferta de bonos.