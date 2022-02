Las escuelas técnicas buscan recuperar el protagonismo de antaño

Hoy, con el arranque del nuevo ciclo lectivo, también se renuevan las expectativas en una especialidad, aquella dirigida a la capacitación para el trabajo, que hace décadas gozó de gran reputación, y luego fue decayendo de la mano de las políticas erráticas y en medio del deterioro general del sistema.

Carlos Daparo, director de Educación Técnica y Trabajo de la DGE, se refirió a estos desafíos entre las novedades que fueron anunciadas desde nación.

Recordemos que en la semana Alberto Fernández anunció la construcción de 100 Escuelas Técnicas Secundarias en todo el país: “Esto viene de un plan que lo veníamos trabajando antes en la pandemia, y la verdad es que estamos retrasados prácticamente dos años en el tema de construcción de escuelas”, explicó, y eso fue motivado “porque la pandemia puso en agenda otra urgencia, que era intentar mantener la acreditación de saber de los chicos, y en esto yo siempre rescaté un gran trabajo de los docentes, directivos, de todo el equipo de la Dirección General de Escuelas, que lo conforman absolutamente todas las personas que intervienen en el sistema educativo, y los papás que acompañaron para para atender la pandemia a partir de allí”.

Una nueva realidad

La construcción de estas nuevas escuelas responde a necesidades específicas que ya se venían manifestando, y resultan claras al conocer un detalle que es revelador. “Nosotros ya veníamos con una necesidad”, continuó Daparo, y puntualizó el dato clave: “La educación técnica en los últimos cinco años incorporó más de 6.000 chicos al sistema. Teníamos 30.000 chicos y ahora tenemos una matrícula de 36.000 alumnos”, lo que se traduce en un aumento del 20%.

Este aumento, “implica un esfuerzo importante en poder tener todos los establecimientos que nos hacen falta. Desde la Nación se ha lanzado un programa que lo veníamos trabajando en conjunto con ellos, y esperemos que se pueda seguir tal cual está planificado”, destacó el funcionario, pero dejando en claro que la cifra resulta insuficiente: “Con 100 escuelas técnicas en todo el país no abastecemos o no atendemos la demanda concreta que tenemos, deberíamos hacer en el país no menos de 450 escuelas, pero tenemos un ambicioso plan, estamos trabajando muy coordinados con Nación”.

Carlos Daparo, director de Educación Técnica

Otra de las inquietudes tiene que ver con qué cantidad recibirá la provincia de ese proyecto de 100 nuevas unidades, y al respecto el responsable del área explicó: “Va a estar también en función de la disponibilidad de los terrenos que tenemos que tener para la construcción, que es uno de los requisitos necesarios”, por ello, agregó: “Estamos conversando con algunos intendentes esta planificación. No puede ser caprichosos, sino que tiene que tener en cuenta las necesidades que hoy tiene el sector, que son muchas”, y concluyó: “Creemos que, por conversaciones informales que estamos teniendo, que Mendoza podría tener cinco”.

Nueva escuela

Y otro punto que explicó es que se intenta que sean escuelas modulares, con un nuevo concepto constructivo, que permiten en un año y medio intentar terminarlas, porque “el otro problema que tenemos es que iniciamos y pasan cuatro o cinco años que estamos construyendo”, por ello se pide que sea algo mucho más dinámico, que tenga en cuenta al alumno, “pensando en una nueva secundaria”.

Este proyecto en la primera etapa, apunta a todos aquellos alumnos que están desconectados, que se fueron del sistema de educación técnica, y tratar de brindar también una nueva modalidad que tiene que ver con “un bachiller profesional, que marca hoy la Ley de Educación”.

“Estamos trabajando, no solamente en la escuela, sino una nueva propuesta educativa, que en menos tiempo puede tener alguna certificación que le permite insertarse al mundo de trabajo”, explico Daparo, en un contexto en que “cuesta mucho la carga horaria que tiene la escuela técnica, porque tienen que ir mañana y tarde, hoy tenemos chicos que trabajan, y por eso tenemos un gran derramamiento entre segundo y tercer año”. Lo que se pretende entonces es atender la necesidad de que tienen esos alumnos, y generar nuevas propuestas de educación profesional por bachiller técnico”.

En el área tienen claro que se deben reformular las carreras. “Hoy necesitamos generar nuevas propuestas y ofertas educativas, que tienen que ver con la tecnología, con la industria 4.0. El perfil de nuestro egresado y las capacidades que tiene que tener, hoy son distintas a cuando se pensó la ley, y mejorar los perfiles de nuestro de nuestros docentes, darles las herramientas para que se pueda perfeccionar”.

“Hoy el perfil de nuestro regresado tiene que ver más con un perfil que entienda el inconveniente que al que se va a enfrentar, y que lo pueda resolver con todas las herramientas que tengan a mano. Esas herramientas hoy son tecnológicas, la programación, el uso de un dron para sembrar. Estos procesos de transformación a veces llevan tiempo y el alumno no puede esperar, porque el principal activo es el chico, entonces hay que poner todos los cañones apuntando a mejorar”, completó el director de Educación Técnica y Trabajo de la DGE.