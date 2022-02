Daniela Sánchez de La Paz: "Me gustaría dejar mi granito de arena e impactar en la vida de todos los mendocinos"

En enero pasado el departamento La Paz celebró su fiesta departamental de la Vendimia 2022, denominada “La Paz en Vendimia, Es Mendoza Toda”, y coronó como su nueva soberana a Daniela Sánchez. La reina departamental irá por la corona máxima el próximo 5 de marzo sostuvo que le gustaría ayudar a los productores.

En declaraciones en el programa En la Mira que se emite por FM 91.7 la flamante candidata al centro máximo de los mendocinos manifestó: "mi fiesta departamental fue increíble, totalmente diferente, colmada de artistas locales que generó una emoción muy linda para todas las candaditas que estábamos disfrutando del evento".

Cuando llegó el momento de la elección, Sánchez manifestó que "me había desapegado tanto del resultado y concentrado tanto en conectarme con mi departamento, con mi gente y con cada actividad que íbamos haciendo, que cuando me nombraron sentí un miedo, mucha felicidad, estaba tan contenta, me sorprendí muchísimo cuando escuché mi nombre", reconoció.

Al consultarle sobre el proyecto que tenía en mente para su departamento expresó: "Me gustaría mucho trabajar en la producción vitivinícola porque acá quedan muy poquitos productores y los que quedan son todos grandes entonces, en La Paz sigue habiendo productividad gracias a ellos, a su trabajo constante, su disciplina y el amor por elaborar la tierra".

Daniela tiene 24 años, estudia Secretariado Comercial y actualmente trabaja en programación web. Al contar sobre las bondades de su departamento, la soberana dijo: "Tiene lugares atractivos turísticos muy lindos, paisajes verdes, la gente es solidaria, cálida, divertida y ha crecido tanto que ha empezado a trabajar sitios específicos pero un paisaje que recomendaría a quienes quieran visitar es un lugar de encuentro muy bonito en Desaguadero".

Al momento de pedirle un mensaje para enviarle a los mendocinos para que la voten y ser la máxima representante de la Vendimia en el mundo, Sánchez manifestó: "A mis queridos mendocinos les diría que me tienen que votar porque tengo un propósito si soy reina nacional de poder aportar en todos los sectores de la provincia, obvio, a veces es un poco complicado pero me gustaría dejar mi granito de arena e impactar en la vida de todos los mendocinos, ayudar a los productores, al sector de la educación emocional para así poder aportar y que todos vivamos un poco más contentos y felices, la vida es una y me gustaría ayudar en esas áreas", concluyó.

Vendimia de La Paz

Daniela Soledad Sánchez, representante del Club Centro Cultural y Recreativo La Paz, fue electa como la reina departamental de la Vendimial 2022, y Lara Spitaliere, representante del Club Sportivo Juventud Unida, fue electa como la nueva virreina.

Además, Sofía Mazza, del Club Deportivo General San Martín, fue coronada como la nueva reina del Festival de La Paz y el Canto de Cuyo y Luciana Agustina Prado, que representó al Club Defensores del Este, recibió los atributos como nueva Embajadora departamental del Turismo.