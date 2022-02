Aula segura: cómo será el protocolo en las escuelas de Mendoza

El director General de Escuelas, José Thomas regresó a la provincia luego de participar del encuentro donde el Gobierno nacional definió los lineamientos para el regreso a las aulas. De cara al inicio del ciclo lectivo, el funcionario que se trabajará con el protocolo recientemente definido, aunque aclaró que "nos sentaremos a evaluar algunas cosas".

Bajo la premisa "Aula Segura", el presidente Alberto Fernández presentó este jueves el protocolo nacional para el inicio de clases en el país, definido con las autoridades sanitarias y educativas de las 24 jurisdicciones y en base a los acuerdos alcanzados con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Unicef, Unesco, la Sociedad Argentina de Pediatría, la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y los diferentes gremios docentes.

"Fue una reunión muy buena con Cofesa y después tuvimos una asamblea donde se terminó de definir protocolos para el inicio de clases. Hay un reflejo bastante importante de lo que viene haciendo Mendoza por lo menos en el último año con la presencialidad, sin burbuja, tratando de que los chicos estén en la escuela, cuidados, la mayor parte de tiempo posible”, sostuvo Thomas en declaraciones en el programa En La Mira por FM 91.7.

Al respecto, el funcionario resaltó un punto significativo que se definió en el encuentro. “Se sumó un artículo importante que le da autonomía a las provincias para dentro del marco de este protocolo poder tomar decisiones dependiendo del dinamismo de la pandemia y del contexto de cada escuela. Esto permite ir tomando decisiones en forma mucho más dinámicas y no tener que esperar a una reunión del Consejo Federal para cada cambio que uno quiera hacer al protocolo”, remarcó.

Con respecto a cómo será el protocolo en las escuelas de Mendoza, remarcó que "en términos generales", se trabajará con los lineamientos definidos por Nación. Sin embargo, "nos sentaremos a evaluar algunas cosas como, primero, continuar con la vacunación, que viene muy bien en los chicos y va aumentando y ayuda a la presencialidad. También, la cantidad de casos que vienen bajando es importante para tomar definiciones, por ahora, lo vamos a mantener como está al protocolo”.

Al respecto, señaló que entre los aspectos que analizarán se encuentra el uso del barbijo en los chicos de la primaria, ya que consideró que "es bastante molesto para ellos, pero sobre todo para la actividad académica que dificulta la comunicación”.

¿Qué hacer si hay un caso positivo en el curso?

El primer día de clases se le enviará a cada familia un resumen del protocolo sanitario para saber cómo actuar en cada caso. Al respecto, el titular de la DGE explicó que en caso de que se detecte un caso positivo, deberá aislarse. Sin embargo, en esta etapa “no habrá ni asilamiento masivo ni de todos los chicos, no hay para los casos de contacto estrecho y principalmente eso hará que haya más presencialidad”.

En tanto, “si hay un brote de 3 o más casos positivos, eso tampoco acciona directamente un aislamiento, sino pone en alerta al responsable de salud para tomar determinaciones. Acá lo importante es que vamos a priorizar las clases y los chicos en las escuelas”, sentenció.

Situación edilicia en los colegios

“La situación edilicia de Mendoza no es excelente, hay que seguir trabajando y mucho. Eso no quiere decir que no se esté trabajando fuerte desde hace seis años, entiendo que se esté mejorando, que durante los dos años de pandemia hayamos trabajado, y que hace dos meses desde que terminaron las clases hemos intervenido más de 200 escuelas”.

Así las cosas, Thomas remarcó el arduo trabajo que se viene realizando: “Las escuelas, la mayoría, estarán mejor de lo que estaban en diciembre. Muchas escuelas estarán mejor porque fueron intervenidas fuertemente, a algunas se le solucionaron los problemas y otras continúan como estaban que ya estaban operativas. Pero seguiremos trabajando todo el año, con un presupuesto 80% mayor que el año pasado. Aparte, ahora, con la colaboración de los intendentes que estamos firmando convenios para trabajar con ellos durante todo el año en forma coordinada”.