Zona Fría: Ramón responde la carta abierta que le dedicó Jacky

El diputado nacional por Mendoza, José Luis Ramón (Protectora), aseguró que su promesa de declarar Zona Fría a la provincia sigue vigente a través de un proyecto presentado en la Cámara de Diputados de la Nación. Esto, con la finalidad de que los mendocinos paguen una tarifa de gas reducida en un 30%, al igual que en otras partes del país.

Fue en respuesta a la carta abierta publicada por la abogada mendocina Carolina Jacky, quien el domingo -28 de marzo- instó al legislador para que avance rápidamente y cumpla con su promesa de campaña ante la inminente llegada de los días fríos en momentos en que se teme por la segunda ola de la pandemia por el coronavirus en Mendoza.

“Tomé nota de la carta que me dirigió la doctora Jacky. Ella me conoce del tiempo en que venimos librando la batalla desde 2008. Esto me sirve para que Mendoza conozca que el proyecto de la Zona Fría para la provincia, al igual que para algunas ciudades del Sur de Buenos Aires, también del Sur de San Juan y de Salta sigue en plena vigencia”, declaró públicamente también Ramón.

El hombre que se encuentra en la provincia cuyana en víspera de la celebración de Semana Santa, aseguró que “esto es para que tengan una tarifa diferenciada del resto del país y nos habilite a los mendocinos pagar un 30% menos del valor de la tarifa que hoy pagamos”.

El hombre informó que “el proyecto está discutiéndose en la Oficina de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación y lo único que lamentamos es que los 6 diputados que forman parte del radicalismo y del PRO, no están apoyando este proyecto que favorece a la economía de los mendocinos”.

“Yo le quiero decir a la doctora Jacky, en respuesta a su carga abierta, que el diputado Ramón tiene intacto en un ciento por ciento su compromiso para que ese proyecto se lleve adelante”, confirmó.

“Leyes para el pueblo, leyes para la clase media, leyes para los más vulnerables. Ese es el objetivo que tenemos que tener en esta Cámara como representantes del pueblo, que es lo que somos”, había dicho entre sus primeras frases Ramón al ocupar su banca en el Congreso de la Nación.

Entre las consideraciones vertidas por Jacky (foto) en su misiva pública había manifestado que “como ciudadana de Mendoza y conociendo que hay muchas mujeres con niños a cargo, peleando por una cuota alimentaria, en muchos casos desempleadas por culpa de la pandemia, y también padres que no pueden cumplir con la cuota por haber perdido el trabajo, se enfrentan a otro invierno sin recursos”.

También que “miles de niños, como los miles de pobres que hemos sabido conseguir, tienen que enfrentar un invierno sin gas.

Estamos hablando de niños, estamos hablando de derechos humanos, y de la obligación que tenemos todos de protegerlos. Una gran ayuda sería que Usted cumpliera con la promesa de campaña. No desconozco que ni Usted ni el bloque que encabeza tiene el número suficiente para poder aprobar una ley que deduzco su proyecto ya debería estar presentado y con trámite parlamentario”, le dijo la letrada.

Además le había agregado que “como ciudadana de Mendoza y defensora de los derechos humanos es que le solicito realice y haga uso de todas las herramientas necesarias para conseguir la aprobación de esa promesa electoral. Estos son los momentos en que todo vale, sí señor diputado, acá, el fin justifica los medios”, casi el final de la carta.

Y había cerrado con énfasis: “Si su bloque debe dar lo votos a quien sea y por lo que sea para salvar la vida de miles de niños, niñas y adolescentes, Usted debe cumplir con su promesa y hacerlo público. Nada ni nadie vale más que la salud o vida de nuestros niños. Eso es cumplir con las Convenciones Internacionales, es cumplir con la Constitución. Los niños y niñas esperan su respuesta”.