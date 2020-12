YPF anunció que invertirá 150 millones de dólares en Mendoza

El CEO de YPF recibió a los gremios petroleros, y en el encuentro confirmó una inversión de 150 millones de dólares para Mendoza. Sergio Affronti, el titular de la empresa estatal, se reunió con el secretario general del Sindicato de Jerárquicos de Petróleo y Gas de Cuyo, Julián Matamala, y el titular del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Cuyo, Gabriel Barroso, y se espera que la decisión tenga un importante impacto sobre la realidad de los trabajadores del área.

El titular de YPF se comprometió con una inversión de 150 millones de dólares en toda la provincia, distribuida en 60 millones destinados a Obras y Mantenimiento y 90 millones en equipos, y además la empresa renovó el compromiso de productividad firmado con ambos sindicatos, y anunció que, a partir del 1 de marzo de 2021, sumará un equipo más de terminación (WorkOver) de lunes a viernes, 12 horas diarias, por los próximos seis meses en la zona de Mendoza norte. Affronti anunció que en los primeros días de julio de 2021 se activará un equipo de perforación en la zona de Cerro Morado, en el departamento de Malargüe.

Fue precisamente Julián Matamala, quien resumió la situación en diálogo con CNN Radio Mendoza: “En la reunión con los referentes de YPF se habló de una inversión de 150 millones de dólares, 60 a obras y mantenimiento y 90 a equipos, eso es muy importante para nosotros, porque prometieron para los primeros días de marzo subir un equipo de work over (terminación), con 12 horas, no las 24, pero eso nos da un alivio para ir rotando la gente, y después en julio van a subir un equipo de perforación a Cerro Morado, que ahí estaría con toda la dotación completa”.

El sindicalista, además, destacó: “Estamos contentos porque eso levanta mucho la cantidad de gente, porque al firmar un acuerdo de productividad hemos dividido en partes al personal, a nuestros representados: a la gente que está trabajando con el 100%, a la gente que está en home office que cobra el 80% del sueldo, y hay otros por el artículo 223bis, que cobran el 70%”. La reactivación de pozos, entonces, permite que muchos trabajadores recuperen ocupación plena y salario pleno.

El gremio de petroleros es uno de los pocos que ha aceptado, desde hace ya varios años, trabajar por productividad, es decir, con el salario sujeto a los resultados de las compañías, una metodología que la mayoría de los sindicatos rechaza. No obstante, explico: “Vamos a seguir con el marco de productividad, porque eso vencía en diciembre, pero vamos a continuar de la misma manera”, y aclaró también que la situación, a pesar de las nuevas inversiones anunciadas, no alcanzará para recuperar el 100% del empleo: “Vamos a conservar la gente que tenemos, sumando esto llegaremos a ocupar al 80% de la gente, el resto deberá continuar con el 223 bis. Los tendremos que hacer rotar para que la gente no se acostumbre a estar en su casa. Los petroleros estamos acostumbrados a ganarnos nuestro sueldo trabajando”.

Vale recordar que el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (suspensión por fuerza mayor), establece esa suspensión percibiendo el básico más una vianda, lo que redondearía alrededor del 60% del salario, aunque en el caso de los petroleros en algunos casos llega al 80%.

Finalmente, y sobre la situación del sector, Matamala explicó: “En Mendoza nosotros hemos formado un bloque con empresarios para ver de qué manera podemos dejar la menor cantidad de gente sin trabajo, y el gobierno de Mendoza no nos ha escuchado. Mañana (por hoy) tendremos una reunión con Emilio Guiñazú (subsecretario de Energía y Minería) para ver de qué manera encarar esto y seguir avanzando para levantar las fuentes de trabajo”.