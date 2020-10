Faltan alimentos por los cortes en los ingresos a San Luis

Parece que no tiene solución inmediata el corte de ruta que llevan adelante los productores mendocinos en Desaguadero contra las políticas sanitarias del gobierno de San Luis. Esto motiva decenas de kilómetros de colas de camiones que esperan llegar a Mendoza, mucho de ellos con alimentos.

Es por eso que ya en nuestra provincia ya se siente la falta de frutas y verduras, pero también podrían llegar a impactar en lácteos y congelados si las medidas continúan.

El empresario supermercadista Oscar David indicó que si se alarga la situación se va a complicar el abastecimiento de productos que vienen refrigerados. "Hay que pensar que los camiones que están parados, que vienen con frío, tienen motores y combustibles, y no sé cuántas horas un camión de esos puede estar aguantando con esa situación tan tremenda que están pasando en los límites", contó.

El mayorista Oscar David ya tiene faltantes.

"Creo que 3 días, 4 días se pueden aguantar, siempre y cuando los negocios tengan stock. Hay negocios que no tienen stock y se les va a complicar, especialmente en leche, leche en sachet, yogures, todo lo que es refrigerado puede tener una situación un poco compleja".

En tanto en la feria de Guaymallén, una comerciante contó que ya se siente el efecto del bloqueo: "Hoy día ya me avisaron que no tengo mercadería para mañana, como la papa. La papa viene de Villa Dolores. Hoy no hemos recibido el camión porque quedó parado allá, así que para mañana ya no tengo mercadería".

Kilométricas colas de camiones.

Otro feriante agregó: "La papa el lunes arrancó en 400, 450 pesos, más o menos, y hoy se ha estado pidiendo hasta 600 pesos. Los cítricos vienen de Chajarí, y vienen por la ruta de San Luis, así que incluso nosotros tenemos dos camiones, tenemos uno que ya está en el corte y otro que viene llegando y se va a quedar ahí".

"Hoy ha estado faltando la naranja y un poco la mandarina, así que si el corte sigue, mañana no va a haber casi nada. El tomate, el pimiento, todo lo que viene del norte", finalizó.