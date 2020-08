Walmart desmiente nexo de contagio con el jugador del Tomba

Este domingo, a través de un comunicado oficial, el Club Godoy Cruz anunció que el futbolista Valentín Burgoa (19) contrajo coronavirus. Precisaron, a su vez, que el nexo epidemiológico sería el caso del supermercado Walmart de Dorrego, Guaymallén.

Lo cierto es que en la mañana de este lunes, desde la entidad comercial desmintieron que exista tal conexión.

El gerente de Relaciones Institucionales de Walmart, indicó a El Ciudadano el orden inverso: "Frente al resultado positivo del jugador en cuestión, nos vimos en la obligación de aislar preventivamente, el sábado, a colaboradores que pudieron haber mantenido contacto estrecho con él".

"Ese día, una colaboradora de nuestra tienda de Dorrego nos comunicó que el novio de su hija, quien también trabaja como personal temporario externo en la tienda, había dado COVID-19 positivo el viernes y estaba a la espera del resultados, siendo el novio el jugador en cuestión. Ambas, madre e hija, fueron aisladas inmediatamente sin presentar síntomas por protocolo", explicó.

A su vez, remarcó que no solo no hubo contacto entre las mujeres mencionadas y el colaborador de Walmart aislado la semana pasada, por ser positivo de coronavirus, sino que tampoco compartieron horarios en la sucursal, a la vez que el último contacto del jugador con su novia habría sido, según los relatos, hace más de nueve días.

"Lamentamos declaraciones que solo generan confusión, que nos mencionan en un rol que no parece ser consistente con la secuencia de los hechos, a la vez que no contribuye en la identificación y trazabilidad correcta de la cadena potencial de contagios, con el riesgo que puede generar al no evaluarse focos alternativos de contagio", finalizó el gerente.