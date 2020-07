Vuelven las controversias en la industria vitivinícola por los precios del vino

Los datos de consumo de vino suministrados por el Instituto Nacional de Vitivinicultura son halagüeños para el sector. De acuerdo a lo informado, crecieron un 5,1% los despachos de vino fraccionado al mercado interno durante 2019, mientras que en el primer semestre de 2020 el aumento interanual registrado fue del 6,9.

Esta buena noticia, sin embargo, no es mirada de la misma manera por distintos sectores de la industria, lo que vuelve a editar enfrentamientos y suspicacias que se habían manifestado con insistencia a principio de año.

Un informe de Bodegas de Argentina fue crítico con los datos alentadores del INV, señalando que “es más contundente lo que han caído los precios; por ende, la facturación total y el valor agregado también, que es lo que realmente cuenta a la hora de analizar la situación del sector que, sin dudas, no es buena. Hasta mayo de este año se verificó el quinto año consecutivo de caída de la facturación de la industria”. La gravedad de esto, según lo dado a conocer, surge porque “de la facturación sale la inversión y el empleo, no de las cajas vendidas a un precio más bajo en promedio”.

Viñateros.

Esa visión no es compartida por la Asociación de Viñateros de Mendoza, y Eduardo Córdoba, presidente de la entidad, lo manifestó en diálogo con CNN Radio Mendoza. “Con esta situación de la pandemia y mucho trabajo en las casas – señaló el dirigente- permitió que al mediodía se almuerce en familia, donde se toma una copa de vino, y entonces aumentó el consumo, obviamente siempre hablamos de consumo responsable”.

Además, agregó que “unido a una cosecha que no fue tan abundante como se decía, por debajo de los promedios de los últimos tiempos, ha hecho tonificar los precios al productor”. Pero en su opinión, “siempre hay un sector que intenta llevar agua para su molino, concretamente la dirigencia de Bodegas de Argentina, con datos erróneos ya lo hemos vivido en otras oportunidades–, con el objeto de tener una mayor ganancia en el sector de bodegas y fraccionamiento”.

Para Córdoba, “en vez de que vaya al productor con un mejor precio esa mejora, buscan quedarse con una parte de esa ganancia. Lo cierto es que no puede negarse la realidad, esta nueva pauta de trabajo, que en gran medida ha llegado para quedarse, porque va a haber mucho más trabajo a distancia y en muchos países está sucediendo, va a favorecer el consumo del vino, que es una bebida noble, por lo cual nosotros alertamos a nuestros productores que sigan defendiendo sus precios”.

El dirigente aclaró: “Hablamos básicamente del precio del vino, porque las uvas se negocian cuando viene ya el tiempo de cosecha. Con gran esfuerzo el productor está manteniendo sus cultivos, realizando las tareas de poda, de atadura, de mejora de riego, arriesgando como lo hace normalmente, entonces es obvio que tiene que defender el valor de su producto y de su trabajo.

Reunión con irrigación

Vale recordar que hace pocos días el sector sostuvo una reunión con los responsables del Departamento General de Irrigación, tema sobre el que también se explayó Córdoba: “El tema agua es por supuesto bastante serio. Apoyamos todo lo que signifique obras de infraestructura, básicamente de impermeabilización de canales, porque hay en toda la red de distribución una gran pérdida por percolación, entonces apoyamos a fondo ese tipo de obras que significan una mejora para el productor, disponer de más volumen de agua en los tiempos oportunos”.

Riego.

Citó como ejemplo lo que está sucediendo en el Este provincial: “El dique El Carrizal, por ejemplo, que es el que más cerca estoy por mi producción, está en sus niveles máximos. Hace mucho que no se veía una situación así, y estas últimas nevadas han fortalecido la reserva de agua hacia adelante”, y destacó que “si lo manejamos racionalmente y se mejora la infraestructura de riego – con lo que hay que seguir cada año en un programa de mejoras- vamos a tener mejores resultados aún”.

Pero también dejó sus críticas para la institución: “Hay otros temas en los que no compartimos. Creemos que tiene que haber un costo burocrático menor en el Departamento General de Irrigación, no sé si son necesarios tantos directores como se tienen, porque nosotros hacemos lo imposible para ahorrar en los gastos de cultivo, y a lo mejor hay una cantidad de gente que no sería tan necesaria, sobre todo en un directorio tan amplio”, y agregó: “Tienen que ser parte del ahorro. Tener sueldos de doscientos, doscientos diez mil pesos, y el productor tal vez esa es la cifra que maneja durante todo el año con un capital invertido, hay que estar a la altura de las circunstancias”.