Se ha confirmado que la Fiesta de la Ganadería del departamento sureño se hará de manera presencial, tanto en su previa –para la prensa e invitados, el 4 de septiembre–, fecha en la que se celebra el Día de Campo, como la fiesta propiamente dicha, que arranca el 6 de octubre.

Andrés Vavrik, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Ganadería de General Alvear, habló con FM 91.7 y se refirió a la celebración y también al estado del negocio, que dista mucho del ideal. “Todo indica que vamos a tener una Fiesta de la Ganadería con mucha presencialidad. Estamos trabajando justamente ahora en el lanzamiento, que será para la prensa y para nuestros socios y amigos –es lo que tradicionalmente llamamos el Día de Campo– y lo vamos a hacer el 4 de septiembre, como prueba piloto, con un protocolo de 250 personas”, explicó al respecto, y agregó: “Hemos hecho algunas modificaciones en el lugar donde se realiza, para hacer la prueba con las autoridades, e ir directo al 6 de octubre con la fiesta propiamente dicha, tratando de volver a la normalidad”.

Situación crítica

“El sector está en franca decadencia”, responde el dirigente sin ambages, y amplía: “Está el cierre de las exportaciones, por ejemplo. Los efectos no los vamos a ver rápido, porque estas medidas van erosionando de a poco el negocio y, lamentablemente, en Mendoza nos pegó fuerte. El precio de la vaca que tenía como destino China bajó y está muy planchado, y el negocio que es la cría está bastante venido abajo”.

Además, indicó: “Ya tenemos los stocks que van disminuyendo, hay poca reposición y se van viendo los efectos de estas medidas restrictivas, que ya vimos el daño que hicieron; se vuelve a repetir la historia”.

Andrés Vavrik, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Ganadería de General Alvear.

El eje de la discusión, siempre que se habla de la carne, es el precio al público, que según Vavrik: “Va subiendo de a poco, acompañando la inflación. No ha tenido ningún efecto positivo la medida para el mostrador, o sea, para la mesa del argentino. Lo único que hemos hecho es dañar un negocio que era un círculo virtuoso. Le estaban ingresando dólares al país por la exportación de carne, y eso sí lo hemos afectado, la carne va a seguir subiendo”. Claro, es que la carne a valores internacionales en la Argentina no está cara, “al contrario, el problema que tiene el argentino es el poder adquisitivo”, recalcó.

Producción mendocina

Mendoza ha tenido una producción creciente, pero aún está muy lejos de poder proveer el consumo provincial. En números, el productor precisó: “Si bien va creciendo el sector y es uno de los que más ha crecido, estamos muy lejos de autoabastecernos. Estamos en un 10% o un 11% de lo que comemos los mendocinos que es producido en Mendoza, por eso todavía no incide en el precio”.

“La carne tiene un componente en el precio que es político y es muy grande. Se especula muchísimo con el precio de este producto y los únicos perjudicados son, por un lado, los productores, y por el otro, los consumidores”, completó.

Sobre la baja de consumo de la carne vacuna, reemplazada fundamentalmente por cerdo y pollo, lo adjudicó a “cuestiones coyunturales.

Sabemos que el argentino come más pollo, o reemplazan la vaca con el cerdo cuando no le alcanza, pero veo muy difícil cambiarles la cultura de consumo a los argentinos, y no veo por qué la tenga que modificar”.

Además, opinó sobre la posibilidad de proveer de cerdo al gigante asiático con granjas porcinas: “Veo con muy buenos ojos que exportemos cerdo a China, como tenemos que exportar más carne y producir más pollo, pero estamos hablando de proyecciones, de planificación y seguimos sin resolver los problemas de fondo, que son básicamente la inflación y el poder adquisitivo de todos los argentinos. Entonces el primer paso es resolver eso y, el segundo, es que volvamos a tomar el camino de las exportaciones”.

El primer efecto de este aumento del consumo en el país se ve ya en la provincia. “Están surgiendo granjas en el Sur, se están aumentando mucho los planteles de cerdo en la provincia también, pero bueno, tenemos la misma limitante que tenemos con la vaca. No estamos produciendo el alimento, tenemos un componente muy alto con el flete de los cereales, que son la base de las dietas, tanto en la vaca, como en el cerdo, y ahí es donde tenemos el cuello de botella. Pero sí, se ha visto un crecimiento y estos últimos años se está produciendo más cerdo”, aseveró Vavrik al respecto.

Consultado también sobre las posibilidades de desarrollo del ganado caprino, muy apreciado en su calidad, explicó: “Todo está dentro de lo que puede crecer, y puede crecer muy rápido, aumentando los planteles. El tema pasa por la producción de alimentos, y la limitante que tiene Mendoza con el recurso hídrico. En la medida que haya inversiones en sistemas de riego, en presurizaciones, sistematización de equipos, vamos a ir aumentando la superficie de pasturas, lo que va a repercutir en la producción de carne. Pero vamos a volver a caer en el mismo problema que hemos caído con los dos temas que tocamos antes, no tenemos acceso al crédito, no hay inversión”.

Finalmente, cerró con una reflexión: “La ganadería es esa actividad que siempre está por explotar y no explota, porque hace 20 años que venimos con estos problemas económicos y no los podemos superar, y necesitamos estabilidad para que haya inversión y producir más”.