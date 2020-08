Volvieron los juicios por jurados en Mendoza

Comenzó el primer juicio por jurado de Mendoza, en contexto de pandemia. En total serán doce los ciudadanos encargados de determinar si el expolicía Víctor Hugo Acuña es penalmente responsable o no de matar a su esposa, Lorena Segura, en el marco de un hecho ocurrido en abril de 2018, en General Alvear. La dirección técnica del proceso está a cargo de la jueza María Eugenia Laigle.

José Valerio, miembro de la Suprema Corte, indicó que todas las partes están de manera presencial: la jueza que preside, el jurado, testigos y peritos. "Hay medidas, entre ellas, el distanciamiento. No se realiza en una sala de audiencia común porque es muy chica, por eso se hace en el Centro de Congreso de San Rafael".

También se tomó como medida acordada que el límite de edad en lugar de ser 65 años, son los 60, "por eso han excluido del padrón a mayores de 60 años, por ser personas de riesgo".

El hecho

Lorena Segura (30), que era integrante de la fuerza policial, murió de un disparo en la cabeza, en el departamento que compartía con Víctor Acuña en el sur provincial, el pasado 15 de abril de 2018.

El principal acusado fue el también expolicía, ya que los peritajes balísticos determinaron que el arma homicida era su arma reglamentaria. En sus declaraciones, Acuña aseguró que la pistola se accionó de manera accidental durante un forcejeo que mantuvo con Segura, cuando esta impidió que se quitara la vida.

Se lo calificó como homicidio agravado por el vínculo, por la carencia de pruebas que denotaran violencia de género.

La continuidad de los juicios populares

Si bien en la provincia evalúan más restricciones para frenar la propagación del COVID-19, no descartan que estos numerosos juicios vuelvan a la agenda en Mendoza.

Valerio explicó en diálogo con canal 7 que "tenemos que aprender a tomar medidas sanitarias todos, la vida continúa, a las personas privadas de libertad hay que resolverles las causas. Además se van a ir vencido los términos en las prisiones preventivas. Hay que trabajar, habrá que tomar precauciones".

Por otro lado, aclaró que no es posible reducir la cantidad de ciudadanos que integran el jurado (se elige a 12 y cuatro suplentes). "No se puede reducir, porque además es la garantía. Eso está previsto por ley. Esas 12 personas deben resolver por unanimidad la culpabilidad o inocencia, sino es jurado estancado. No en todos lados es de la misma manera, en otros lugares con mayoría se resuelve la culpabilidad, en Mendoza no".