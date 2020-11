Víctor Ibáñez: "Estar en DISPO nos permite tomar nuestras propias medidas"

El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez anunció que la provincia vuelve a la esta de distanciamiento (DISPO) y junto a eso una una serie de medidas que otorga nuevas libertades. Sin embargo, aún no ha sido publicado el Decreto provincial y entran en duda qué medidas rigen este martes

En el programa El Interactivo que se emite por Facebook de El Ciudadano, Luis Vidal Correa y Gabriel Landart entrevistaron a Víctor Ibáñez, ministro de Gobierno, que ya se encuentra recuperado tras haber transitado el coronarivus.

Al consultarle sobre que criterios se tuvieron en cuenta para el regreso a DISPO, el funcionario indicó, "se pasa distanciamiento en los departamentos que habían quedado en aislamiento y es a pedido formal que realizó la provincia la semana pasada"

Y agregó "allí se le pide a la Jefatura de Gabinete pasar a DISPO, el gobernador manifestó y que tiene que ver con la tasa de mortalidad y todos los índices que se relevan a diario" y amplió "tiene que ver con la cantidad de contagios, el tiempo de duplicación de los mismos que vamos monitorenado día a día desde que llegó la pandemia"

"Eso sumado al análisis que hace a diario el gobernador, en lo que tiene que ver con el estado de los sistemas sanitarios, las camas ocupadas, las de terapia, en base a eso es que toma la decisión de hacer los pedidos" y agregó que "hace muchísimo tiempo que tenemos este criterio, de entrar y salir, lo que nos ha permitido tener a una provincia casi normal".

"Por momentos hemos tenido que volver hacia atrás las medidas, cuando los resultados no han sido positivos, estar en DISPO nos permite tomar estas medidas que estaban en análisis" indicó el ministro.

Con respecto al indicador para retroceder nuevamente a etapa de aislamiento el ministro Ibáñez dijo "se medirá con los mismos datos, los mismos elementos ya que el trabajo que se hace hacia adentro no se ve, pero el gobernador tiene un tablero de control permanentemente sobre estos datos epidemiológicos y el sistema de salud.

Y continuó "esos datos son favorables y esperamos que así sigan, ya que no se supera el 73% la cama UTI".

“Como también ha dicho el gobernador desde el principio las decisiones de que la provincia esté así, no dependen solamente del Gobierno sino también del cumplimiento de todos los protocolos".

"Estamos transitando una pandemia mundial, sin respuestas unívocas, es un escenario desconocido, por eso amos creando las normas para se puedan realizar actividades y controlar" y completó "el trabajo que hacemos muchas veces no se llega a ver".

El regreso a clases

Los sindicatos se oponen pero "lo importante es que esto no es volver a clases como algo obligatorio, es para trayectos débiles, que necesitan apoyo para culminar el año, es algo voluntario" se reconocemos que "las colaciones de grado tienen que ver con la salud psicológica de los chicos" manifestó Ibáñez.

“Si algo hemos aprendido de la pandemia es que uno proyecta a largo plazo y no acierta. Si uno piensa que allá por marzo lo que se decía es que después de abril y junio esto iba a terminar, así se fue posponiendo, que el pico llegaba en un momento y no pasó"

"Prever hacia adelante me parece que no es lo que nosotros planteamos, si una solución concreta y clara a los sectores más vulnerables que no han tenido posibilidad de terminar sus estudios por falta de conectividad".

Mendoza discriminada por el Gobierno Nacional

Sobre los fondos que Nación envió a las provincias Mendoza se vio perjudicada con respecto a eso el ministro Ibáñez indicó "siempre ha existido a lo largo de la historia un trato diferencial de las provincias respecto de los colores políticos, sobre las oportunidades de cuando se dan las cosas" y amplió "no sé si la palabra es discriminación, pero sí hay una forma distinta de gestionar esto".

"Pero eso no ha quitado que el gobernador de Mendoza reclame lo que considera que le corresponde a la provincia y sobre eso obtuvo resultados positivos" cerró Ibáñez.