Viajes al exterior: agencias aseguran que la medida es "discriminativa"

Luego de que el Gobierno nacional anunciara hace cuatro días que las tarjetas de crédito no podrán financiar pasajes aéreos al exterior, los interrogativos comenzaron a surgir en torno a la medida. ¿Qué debe hacer la persona que quiera y pueda viajar? ¿Qué implica esta medida para la economía?

En el programa El Interactivo -que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano- lunes a viernes 13, el referente del grupo Agentes de Viaje Autoconvocados, Guillermo Valdeolmillos, indicó cómo es la situación en las agencias del país:

“Es complicado lo que sucedió. Es una medida que no se esperaba, bastante discriminativa, porque después de un año sin facturar, sin poder trabajar, que digan que los dólares se han ido por turismo me parece que está fuera de lugar”

Con relación a la apertura de las actividades masivas y turísticas, consideró que el sector no pudo trabajar durante la mayor parte de la pandemia porque no hubo vuelos y luego cuando desde el Ejecutivo se promocionó la apertura del aeropuerto de Córdoba, Calafate y Mendoza, se encontraron con esta medida que los “descolocó”.



Al respecto, sostuvo que “no es ningún golpe a los ricos”, ya que hay viajes de estudio y salud que también necesitan realizarse.

“Verdaderamente no hizo más que perjudicar al sector medio, al que al que no cambió el auto, no se metió en deudas de alguna cosa para guardar la tarjeta de crédito y financiar un viaje al extranjero”.

Asimismo, recordó que desde el Gobierno muchas agencias recibieron créditos con una tasa del 24% para que las pequeñas empresas pudieran seguir adelante luego de la cuarentena y expuso: “La primera cuota es en enero, ¿cómo la vamos a pagar? Si no hemos trabajado”.

El referente sostuvo que, debido a lo sucedido, el sector va a tener una reunión con el ministro de Turismo Matias Lammens para discutir la medida.

En la actualidad, la mayoría de las personas que viajan utilizan tarjetas de crédito y muchos especialistas consideran que esta decisión es inconstitucional: “Nosotros nos enteramos por los comunicados del BCRA y este miércoles primero de diciembre hay una reunión, en donde pidieron que llevemos una propuesta”.

“No queremos subsidios, sólo queremos trabajar, si hay que llegar a la Justicia se hará, porque no podemos llevar un año más o seis meses de esta forma, más aún en temporada alta como es la de verano”, manifestó.

Y concluyó: “Hay que sentarse a hablar de otra manera, tener previsibilidad, así no se puede trabajar, es imposible mantener nuestra fuente de trabajo”.