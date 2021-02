Ventas 2021: las librerías esperan con ansias las clases

Con una inflación a cuestas de un 35% durante el primer año de pandemia y una expectativa de un 50% para el año en tránsito las librerías se preparan para arrancar sus ventas con mucha fuerza ante al inicio del ciclo lectivo.

Al menos esa es la postura que reveló José Brain, tradicional comerciante de San Martín, propietario de una librería, y con mucha experiencia en el rubro que viene preparándose, junto a otros emprendedores, para librar una batalla que en términos económicos, reconoce “no será fácil”.

“Venimos de un año complicado. El 2020 fue un lapso en el que trabajamos poco, algunos casi nada. En el Este de Mendoza hemos podido trabajar a menos de un 50%, diríamos en promedio a un 30% de nuestra capacidad”, admitió.

Según el empresario “porque la conectividad no cubrió a toda la Zona Este y en consecuencia los chicos y sus padres no lograron conocer bien la oferta disponible. Sumado a eso los progenitores no tuvieron continuidad en sus trabajos, sobre todo en los invernales que no tuvieron un 100% de su desarrollo habitual, como lo fue en la vitivinicultura, la fruticultura y la horticultura”.

Explicando la matriz productiva sobre la que se sustenta la región que habita, Brain, señaló que “si al productor no le va bien a nosotros tampoco. Y a todo lo anterior se le sumó además la poca frecuencia en el transporte público que obligó a que muchos no pudieran llegar hasta los centros comerciales como en temporadas normales”.

A pesar de lo expuesto, el hombre manifestó que “estamos esperando poder arrancar con una fuerza tremenda aunque aún no han definido los maestros las listas de los útiles que utilizarán los chicos este año en las escuelas. Otros años a esta altura del año ya se conocían y por eso mucha gente compraba en enero y hasta en diciembre”.

El comerciante expresó que “el incremento de los precios están basados en artículos que manejan insumos a precio dólar. Por lo tanto el aumento para este año estará rondando un 50%. Pero esperamos tener una buena temporada que supere a la del año pasado, aunque no en términos de normalidad histórica porque, por lo que sabemos, los chicos irían unos 3 días a la semana a la escuela”.

“Pero la temporada escolar no es sólo sobre artículos de librería, también de indumentaria, calzado, uniformes, equipos de gimnasia y en este punto hay que observar que los fabricantes de uniformes no han vendido nada. Pero en realidad las ventas aún no arrancan porque la gente no sabe qué comprar”, manifestó.

Para el momento en que se logre motorizar la actividad anticipó: “Creo que la gente va a comprar lo fundamental. Un cuaderno de marca tipo A4 vale entre los 350$ y los 500$. Pero todavía no hay cierre de venta. Yo espero que el fin de semana que viene comiencen a moverse las ventas. El Gobierno ya está trabajando con los maestros que son quienes pedirán los útiles para el año”.

Sin embargo apuntó que “este año vamos a tener que trabajar muy asociativos, en comprar en conjunto. Deberemos trabajar con promociones y con un armado especial en vidrieras, que son un trabajador más. Si las vidrieras no estuvieran bien trabajadas será una desventaja para los comerciantes”.

“Otra herramienta son las tarjetas, de débito y crédito y habrá que darle vital importancia a lo que se viene y que será la billetera virtual. Habrá que adaptarse rápidamente y comenzar a usar esta última herramienta comercial. Aunque aún no está implementada el comerciante deberá estar predispuesto a ella”, desafió.

Brain expresó que “hoy a la venta hay que trabajarla. Todo cambió. Actualmente hay mucha oferta tanto de marcas como de artículos y por eso el público es más exigente. La pandemia hizo que el comprador sea más selectivo y exigente”.

“El comerciante n puede ser más individualista. Hay una realidad nueva y es necesario formar grupos de comerciantes para atender mejor a la demanda. Siempre con la ayuda técnica que representa ser la cartelera, la iluminación, con el aporte de los especialistas en marketing y comunicación, para saber seducir y ganar la confianza del cliente”, marcó.