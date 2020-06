Hay una gran incertidumbre en torno a festejo que más representa a nuestra provincia: la Fiesta Nacional de la Vendimia. La duda es ¿se hará la edición 2021?.

La última edición estuvo a punto de correr riesgo debido al comienzo de la pandemia por el coronavirus, pero finalmente no hubo inconvenientes y pudo desarrollarse con normalidad. El problema es que muchos creen que para marzo del próximo año aún quedarán secuelas de todo lo que originó el COVID-19. Es por eso que desde el Gobierno de Mendoza se barajan tres opciones para realizarla sin arriesgar la salud de todos. De igual manera tampoco está descartada la suspensión pero es lo que se intentará evitar.

Vendimia 2021: las opciones contra el coronavirus

Todo tendrá que ver con saber cuándo aparecerá la vacuna contra el coronavirus. Hay muchos especialistas que han dicho que a fin de este año ya estará lista mientras que otros aseguran que por lo menos se deberá esperar a mitad del 2021 para poder contar con la cura. Si la vacuna aparece antes de esta fecha, muchos estiman que el Estado estará prevenido económicamnte para hacerle frente. Otros aseguran que por la demora de la droga que termine con este virus no se podrá realizar.

Por otro lado está también la idea de hacerla pero de manera diferente. Últimamente se han desarrollado muchas actividades de manera virtual, como sesiones de Diputados y Senadores, conferencias de prensa, etc. No sería descabellado, en caso de que la situación epidemiológica no sea la conveniente, pensar en una Fiesta de la Vendimia virtual.

Se piensa en dos alternativas: o hacerla en una "versión reducida", esto quiere decir de menor tamaño o acudir a la tecnología y trabajarla de manera online, como otras actividades.

De igual manera, las autoridades son conscientes que a esta altura no es posible planificar nada teniendo en cuenta que la situación sanitaria cambia constantemente y desde el presente hacia marzo son muchas las cosas que pueden cambiar. El objetivo principal es poder hacerla de la manera tradicional y conocida pero todo estará dispuesto a la evolución del virus.