Vendimia 2021: la propuesta que analiza el Gobierno

La pandemia del coronavirus generó la suspensión de muchas actividades en Mendoza y todo parece indicar que la Fiesta Nacional de la Vendimia 2021 no estará exceptuada de esto. Será prácticamente imposible pensar en una fiesta tradicional ya que representaría un muy alto riesgo de contagio tanto para los espectadores como artistas que participan.

Es por eso que desde el Gobierno de Mendoza analizan la propuesta para realizarla de manera virtual, lo cual sería algo inédito pero es la única manera de preservar la salud de los ciudadanos.

En referencia a como será la fiesta máxima de los mendocinos, el jefe del ejecutivo provincial explicó: “Estamos trabajando con los representantes de los artistas y directores de fiestas, esta será una vendimia virtual y distinta, queremos generar empleo a los artistas que no tienen trabajo para que no pierdan todos sus ingresos”.

“Estamos hablando con todos los intendentes y hemos pedido a los hacedores culturales que aporten ideas, descarto una vendimia con publico porque no es posible de ningún modo al igual que la vía blanca y carrusel, ya que no podemos tener cientos de personas en la calle. Si bien nadie sabe lo que va ocurrir a futuro, estimamos que la situación no va ser muy distinta en marzo a la que tenemos ahora, las vacunas todavía no están operativas”, agregó Suarez.

Vendimia 2021: dos departamentos ya la suspendieron

Pese a la intención del gobernador de buscar la manera de realizarla de manera virtual, ya dos jefes comunales comunicaron que no realizarán la fiesta departamental: Guaymallén y San Martín.

Este miércoles el intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias, destacó en declaraciones radiales que "no vamos a hacer la fiesta de la Vendimia. También suspendimos otro gran evento que es la Fiesta de las Colectividades y el Paseo Sinfónico". De esta manera, Lucía Lamacchia y Edwina Reguera, reina y virreina departamental, extenderán sus mandatos un año más.

Por su parte, el departamento del este mendocino anticipó que no habrá fiesta departamental de la Vendimia en 2021 y que prorrogará los mandatos de la reina Giuliana Calani y de la virreina Rocío Olmos.

El intendente Raúl Rufeil sostuvo que hará “acciones alusivas vía virtual y con artistas locales. Es una decisión dolorosa, porque sé del significado que tiene la Fiesta de la Vendimia para Mendoza y especialmente para San Martín, que es el departamento con mayor producción de uva de la provincia”.

Así, habrá que ver si las otras comunas toman la misma decisión o si realizarán de manera virtual sus fiestas.