"Vamos por buen camino": la esperanza de los comerciantes mendocinos

La pandemia de COVID-19 puso en jaque la economía mundial. Sin embargo, el avance de la campaña de vacunación abre la ilusión para la recuperación del sector.

Es por ello que desde la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza (Cecitys) están esperanzados con la posibilidad de recuperación económica y aseguran que "vamos por buen camino".

Adrián Alín, presidente de Cecitys, expresó en FM 91.7 que si bien "no una recuperación total, pero vamos en ese camino. Hay un optimismo más marcado, el avance de la vacunación va liberando miedos y se viene marcando hace 60 días”.

Al consultarle sobre las persianas bajas en los comercios de Mendoza y sobre la apertura de nuevos negocios, Alín indicó: "Hemos empezado a ver comercios que cerraron en pandemia, algunos gastronómicos, salones bailables y que se transformaron en supermercados o distintos tipos de actividades con una actitud de supervivencia", por lo que se viene el "reacomodamiento de todo lo que tiene que ver con la preparación de la post pandemia".

El alto precio de los alquileres fue uno de los motivos de éxodo de muchos comerciantes que tuvieron que buscar nuevos rumbos. "Son varios factores, hubo un tiempo que la economía se dolarizó, nosotros no vivimos en pesos, por lo que se nos dolarizaron los ingresos", indicó.

Alín manifestó que "esto trajo aparejado, a fin de 2019, un cierre de comercios muy grande", pero de a poco "se está allanando el sector, estamos proponiéndole un convenio al sector inmobiliario para acordar algunos temas de contratación para ir mejorándolas".

Otra de las complicaciones se generó por “la falta de estabilidad monetaria" del país es el no poder "planificar con tiempo y mantener una economía sana. Es por eso que se debe buscar estabilidad, y que esa estabilidad no tenga ningún perjuicio político, porque todos miden el perjuicio político, pero no el dramatismo que tienen después sectores de empleo, el trabajo", reflexionó.

Conducta de compra de los mendocinos

Desde la Cámara se busca que poco a poco los mendocinos se acerquen a realizar sus compras al gran centro comercial de cielo abierto que tiene la provincia, como son los locales de la Capital.

Desde la entidad buscan esa reactivación por lo que propusieron "volver a hacer un calendario de actividades, trabajar con un convenio con la Municipalidad, buscando consensos sobre cómo fortificar la Ciudad".

Si bien es un proyecto a largo plazo, esperan poder llevarlo a cabo "dentro de los ejes Ciudad, comercio y turismo", expresó Alín.

Para sostener las fuentes de trabajo, el referente sostuvo que el consenso "es fundamental" ya que detrás de cada pequeña y mediana empresa ,"hay familias y cientos de familias".

"Habrá que ir viendo cómo salimos de la mano todos juntos", cerró.