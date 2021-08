Vacunación y WhatsApp: cómo evitar ser víctima de estafas

Los oportunistas están a la orden del día, por lo que es necesario tener en cuenta que no se debe dar información personal de ningún tipo a desconocidos que llamen por teléfono. Nuevamente, los estafadores o 'robadores de cuentas' atacaron en el contexto de la vacunación contra el COVID-19 para realizar presuntas estafas virtuales en las que apropian se cuentas de WhatsApp.

A medida que avanza la campaña de vacunación en todo el país y ante la llegada de vacunas se hace cada vez más fácil poder acceder a la inoculación y en Mendoza ya no es necesario inscribirse para colocarse la vacuna, ya que los ciudadanos se pueden acercar a los lugares habilitados sin turno previo.

Esta decisión por parte del Gobierno provincial aplica también para las personas que recibieron la primera dosis de Sinopharm o AstraZeneca y se hayan cumplido los 30 días de Sinopharm o dos meses de AstraZeneca, y eventualmente no hayan sido citadas para colocarse la segunda dosis.

No es así con el caso de aquellos que comenzaron su esquema de vacunación con Sputnik V, quiénes serán contactados por correo electrónico para que asistan al correspondiente turno y reciban su segunda dosis.

Engaños por WhatsApp

Concretamente, los engaños se materializan por WhatsApp, medio por el cual los estafadores se comunican haciéndose pasar por una entidad oficial. Le piden a la víctima un código que les llega a través de mensaje de texto al mismo teléfono celular, bajo excusa que se trata del segundo turno de la vacuna.



“Este código es el de verificación de WhatsApp. Al pasárselo a los estafadores, ellos ingresan a la cuenta, con acceso a las conversaciones y hasta a la agenda de contactos por lo que solicitan dinero a los haciéndose pasar por nosotros”, se escucha en uno de los audios que se viralizaron para concientizar sobre lo sucedido.

Por lo tanto, si te llega un código de validación que no has pedido, es importantísimo no compartirlo con nadie, menos si es un desconocido que llama, aunque diga que es del Ministerio de Salud. Esta entidad no te contactará por teléfono y mucho menos te pedirá que le envíes información alguna.

Delitos en los que se incurre

Fuentes judiciales indicaron que existen muchos tipos de estafas y que, en algunos casos puntuales, será el personal idóneo –la División Delitos Informáticos- quien decida qué tipo de delito es el que se debe aplicar para una situación delictiva realizada en forma online.

“En el artículo 172 del Código Penal se habla de reprimir al que ‘defraudare a otro con el nombre supuesto’ y ya en el artículo 173 se habla de estafas más específicas: allí hay un inciso que dice que se reprimirá a una persona que defrauda a otra mediante una técnica de manipulación informática que altere el normal funcionamiento de un sistema de transmisión de datos”, explicaron.

Caso de la Sputnik V

Desde el Ministerio de Salud recomiendan no hacer caso a las cadenas de WhatsApp, solamente deben informarse por medios oficiales.

Ante la desesperación por la falta del segundo componente de la Sputnik V. En muchos casos se comparten mensajes o audios en los que se afirma que los adultos mayores de 70 años deben presentarse en los centros de vacunación sin turno para recibir la segunda dosis, pero esto no es cierto.

Un audio con contenido falso que se viralizó por WhatsApp indica: “No sé si se ha entendido bien por qué estoy sin los anteojos de leer. Aviso, los de más de 70 años, de 70 para arriba que no tengan la segunda de Sputnik, mañana vacunan hasta las 13, no sé si en la tarde vacunarán, pero los que han sido vacunados con la primera de Sputnik en marzo, no otro mes porque los hacen volver, no han avisado por ningún lado porque los sistemas, según dicen ellos, así me explicaron.”

Se recomienda que si reciben ese tipo de mensaje no le presten atención, elimínenlo del teléfono, porque ninguna información oficial respecto de las vacunas llega por WhatsApp.