Vacunación en Mendoza: Suarez e intendentes ponen el ojo en la transparencia

La campaña de vacunación contra el coronavirus avanza en la provincia de Mendoza y hoy será el turno del mismísimo gobernador Rodolfo Suarez, que será inoculado cerca de las 13:20 en la Nave Cultural de Ciudad; pero además hay que destacar que el mandatario mantuvo durante las últimas horas, una reunión virtual con intendentes mendocinos para ampliar el plan de lucha contra el COVID-19.

Suarez instó a los intendentes a que lleguen a los barrios en los que cientos de vecinos no han podido inscribirse para ser vacunados contra el coronavirus.

Rodolfo Suarez acompañado por la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana Nadal, mantuvo una reunión de trabajo con los intendentes departamentales de Mendoza

Los municipios pondrán en marcha diversas estrategias para abarcar a esa población que no tiene acceso a la red o a la plataforma en definitiva, donde hay que registrarse pero además luego hacer un seguimiento vía mail para saber cuándo llegue el turno con la fecha, hora y lugar en el que se le dará al interesado/a (y apto/a), la correspondiente vacuna.

La complicación radica en la geografía que tiene cada departamento y su concentración urbana. Algunos de ellos con márgenes rurales extensos y poca población mientras que otros, son muchos más densos, poblacionalmente hablando. Los problemas de conectividad y acceso a la tecnología, suponen un escollo aparte.

El eje del avance de este plan de vacunación, deberá ser la transparencia. Ese es el “punto madre” que se acordó en el encuentro virtual entre el gobernador y los intendentes; la transparencia en el sentido de que no reciban la vacuna personas que no la merecen de momento, que no tengan comorbilidades acreditables o escapen al rango etario al que se apunta. Por eso, los diversos municipios deberán articular como trabajarán los especialistas que controlarán todos los certificados e inocularán a los ciudadanos.

Próximamente llegará a la provincia un cargamento con 86 mil vacunas de AstraZeneca (AZ) lo que permitirá avanzar notoriamente en la vacunación de los diversos grupos estratégicos y el resto de la ciudadanía.

La vacuna de AZ tiene características que la hacen apta para un traslado sin grandes complejidades. El fármaco se conserva a temperaturas de una heladera común y corriente, de esa manera, la cadena de frío no reporta una dificultad y pueden llevarse las dosis hacia diversos puntos de los departamentos.

“Mucha gente no se inscribe, pese a está en los grupos de riesgo, porque no tienen manera de hacerlo. Entonces vamos a ir con los intendentes a los barrios a buscar a esa gente, a inscribirlos”, dijo Suarez en recientes declaraciones mediáticas.

Los intendentes dispondrán móviles sanitarios para ir recorriendo el territorio que comandan. En ellos, las personas de riesgo o cualquiera que crea serlo, podrán tener acceso a una consulta médica y que en caso de que registre una comorbilidad, se le labrará el certificado correspondiente para acreditar a la hora de inscribirse y ser vacunados contra el COVID-19.

Los puntos de vacunación de cada departamento se verán reforzados con la llegada de las miles de dosis sin embargo, cada municipio es el que decidirá como procede en la inoculación de las personas registradas, es decir si amplían los sitios de vacunación (los descentralizan), o se siguen utilizando los mismos que se venían disponiendo hasta ahora. Hay que destacar que la potestad de las personas que pueden ser vacunados contra el coronavirus, sigue siendo de la provincia, en ningún caso de los intendentes departamentales.

En Mendoza se anunció este martes 1 de junio que vacunarán al personal de servicios públicos, esto comprende entre otros, a choferes de colectivos, metrotranvía y remises.