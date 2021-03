Vacunación en adultos: cómo es el procedimiento en Tupungato

En el primer día de campaña para personas de más 70 años, los hospitales del Valle de Uco comenzaron a inocular con la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 a los adultos mayores.

Entre los nosocomios se encontraban el Hospital Scaravelli de Tunuyán, el hospital Las Heras de Tupungato y hospital Tagarelli de San Carlos.

En el programa El Interactivo, que se emite por YouTube y Facebook de El Ciudadano, entrevistaron a Eduardo Hidalgo, director del nosocomio de Tupungato, quien contó cómo avanza el operativo de vacunación contra el coronavirus en ese departamento.

“Este es un hito muy importante para todos los que somos parte, para toda la humanidad respecto de la pandemia. Tener la hermosa noticia de empezar a vacunar a nuestra población".

"Tuvimos situaciones en diversos centros de vacunación, se acercaron mayores que se anotaron pero no les llegó el turno, otros se asustaron al tener que esperar 30 minutos luego de ser vacunados" indicó el profesional.

Y agregó "hemos tenido un muy buen proceso de vacunación ayer y lo que va de la mañana ya que los pacientes concurrieron con el turno diario. Algunos referían que les había llegado tarde el turno" además "tenemos en cuenta la necesidad de quedarse un rato en el predio, hemos previsto un lugar muy espacioso y no hemos tenido grandes problemas, el inconveniente mayor es que se han olvidado el documento".

Al consultarle por las vacunas que se van a colocar indicó: "Hemos recibido 400 dosis para la primera semana. Nosotros tenemos previsto aproximadamente 2 mil mayores de 70 años".

"El único requisito es llegar el día del turno al polideportivo que es el lugar asignado, se presenta el DNI, nosotros tenemos el listado y por distancia somos muy flexibles con el tema del horario. Sabemos que muchos de los mayores son acercados por hijos, nietos que tienen sus obligaciones por lo que solicitamos que no vengan todos juntos, si van todos a las 8 vamos a tener problemas con el distanciamiento".

“Diariamente recibimos con nombre y apellido a la persona que va a recibir la vacuna. Comenzamos a las 8 y cada 10 minutos tenemos turnos. Pero hemos previsto la capacidad de recibir a casi 20 personas al mismo tiempo. Lo que queremos decir es que se queden tranquilos, que nadie vaya rápido. Los abuelos se desesperan por el horario, los hemos notado muy ansiosos porque se pasó el micro, no llegaba el remis y demás, pero que se queden tranquilos, estamos hasta las 17 vacunando a los que tengan el turno de ese día".

Hidalgo indicó que "desde el nosocomio los abuelos se llevan impreso un carnet con todos los datos de filiación, con la dosis y a cada uno le vamos diciendo la fecha aproximada de la segunda dosis. Yo tengo la segunda dosis de la Sputnik V de los que ya vacunamos hace 21 días. La segunda dosis de los que vacunamos hoy estarían entre el 22 y 23 de marzo, eso será notificado".

“En este proceso de pandemia todo es dinámico y aprendemos para cada parte del proceso. Hoy no tenemos otra vacuna destinada a vacunación a mayores de 70 años que no sea Sputnik" y agregó "no sabemos dentro de una semana o más tiempo. El que recibió la primera dosis de Sputnik V va a recibir la segunda dosis de la vacuna rusa" cerró.

