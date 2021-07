Vaca Muerta: el impacto en Mendoza del acuerdo con YPF

Tras muchos meses de silencioso trabajo entre equipos de YPF y el Estado mendocino, finalmente se alcanzó y firmó un acuerdo que para la actual administración tiene valor histórico.

Desde el Barrio Cívico nadie ocultó la satisfacción que implicó la rúbrica junto a la petrolera de bandera y la forma en que esto impactará en la actividad hidrocarburífera, fundamentalmente porque Mendoza explotará oficialmente el extenso yacimiento de Vaca Muerta, que alcanza en buena porción al Sur del territorio mendocino.

La presencia del presidente del directorio de la petrolera estatal, Pablo González, no solo sirvió para dar este importante paso, sino también para terminar con dos cuestiones que habrían deteriorado severamente las relaciones entre el Estado mendocino e YPF, que no llegaron a judicializarse y que se arreglaron en la misma mesa de una intensa negociación donde se trató la explotación de Vaca Muerta.

Un dato importante es que lo alcanzado tiene sabor a política de Estado, porque se llevó a cabo con directores de diferentes fuentes políticas, economistas y especialistas en la actividad petrolera, algo que hace resaltar los objetivos de levantar ese escaso 8% de regalías a los que apenas alcanzaban a llegar a los fondos de una provincia que supo recibir por arriba del 25%.

Además, los datos que manejan los especialistas tras la firma de este convenio, es que Mendoza tendrá a futuro inversiones del orden de los US$ 240.000 millones, generando 2.500 puestos de trabajo en forma directa y 10.000 indirectos, con un símbolo importante de la industrialización del petróleo, como es el complejo de la refinería de Luján de Cuyo, que abastece a catorce provincias.

“Una millonaria inversión que genera empleo”

El gobernador Rodolfo Suarez, tras la firma del acuerdo con YPF, expresó: “Quiero agradecer a toda la gente que ha trabajado, a los directores que representan a la Provincia en el directorio de YPF y, fundamentalmente, a nuestro equipo de gobierno. Todos, durante muchos meses, han estado trabajando para que haya más inversión en Mendoza y que los conflictos estériles que teníamos con YPF se hayan solucionado”.

Asimismo, consideró: “Con la firma de este convenio con YPF nos abocamos de lleno en trabajar para acrecentar inversiones y generación de empleo, que tanto necesita el país y la provincia, para bajar la línea de la pobreza y encaminarnos al crecimiento”.

Por su parte, el presidente de YPF dijo: “Destaco el importante trabajo llevado a cabo por Celso Jaque y Martín Kerchner, lo que agradezco públicamente. Creo que logramos un acuerdo que vuelve a poner en valor el desarrollo de la actividad hidrocarburífera en la provincia de Mendoza”.

A muchos que escucharon a González por diferentes medios no se les escapó la trascendencia que se le dio al acuerdo con Mendoza y el polémico anuncio de la utilización de extracción de petróleo no convencional, como es la fractura hidráulica o fracking, cuando destacó: “Este es un primer paso, y como lo hemos hablado con el Gobernador, creemos que, a partir de este tipo de acuerdos, lograremos volver a la senda de la producción y del crecimiento en materia de hidrocarburos. Pondremos en valor las cuencas convencionales y también la explotación del petróleo no convencional en la cuenca Vaca Muerta dentro del territorio mendocino”.

“Mendoza llega por primera vez a una zona que le corresponde y no podía explotar”

Una de las piezas clave del acuerdo alcanzado es el ministro de Economía, Enrique Vaquié. El funcionario, su equipo ministerial y los directores por la Provincia en el directorio de YPF, confeccionaron todo lo que se alcanzó con el acuerdo. Por eso, Vaquié aclaró: “Siempre Mendoza bregó por la explotación de la parte de Vaca Muerta que nos corresponde y que, hasta ahora, no lo podíamos conseguir. Esa es precisamente la parte central del convenio que da testimonio de que la Provincia llega por primera vez a esa zona, donde esperamos que el éxito corone toda explotación”

“Por las características de nuestra cuenca hay que hacer un proceso de inversión en la explotación terciaria que, en una primera etapa, es de US$ 71 millones y que luego será de alrededor de US$ 400 millones”, detalló el ministro.

Finalmente, al ponderar el otro aspecto del acuerdo, resaltó: “Sobre las historias, desencuentros y planteos a los que se refirió el Gobernador, básicamente son dos. Uno lleva nueve años, que es el plan gas –que contenía subsidios de la Nación por la producción– que no llegó a la vía judicial, pero siempre se discutió y que con este paso que hoy damos se superó. El otro era una controversia por un fondo para escuelas que se había licitado entre los años 2007 y 2008, saldado también en este acto”.