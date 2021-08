La variante Delta (cepa de la India) de COVID-19 ha profundizado en el mundo el gran drama de la humanidad que produce la pandemia de esta enfermedad. Incluso, está destartalando todo aquello que, con mucho trabajado sanitario, se logró en distintas zonas del planeta para controlar el imparable avance de contagios y muertes.

Es tal la incidencia de la Delta que, hasta inclusive, en países donde se había liberado la vida normal de la gente y dejado el barbijo de lado, se retrotrajo todo rápidamente. La velocidad de contagios supera a todo lo que hasta ahora se había dado desde que apareció el coronavirus.

Al mismo tiempo comenzó a escucharse en distintas regiones del mundo que debía producirse una tercera dosis de las vacunas que se colocan contra el virus. De allí que la población agudizó aún más su preocupación por los contagios y de no tener posibilidades de resistencia en su cuerpo para no perder la vida.

Precisamente, de esto es que se toman los laboratorios para instalar la idea de una tercera dosis, a sabiendas que las vacunas son totalmente eficientes y las únicas que están llevando al planeta a la anhelada inmunidad de rebaño.

Esto podría dar pie a la opinión de que son los laboratorios los únicos que fogonean esta posibilidad, dado que ningún organismo médico ni científico del mundo y de la Argentina han dicho –ni oficial ni extraoficialmente– que sí o sí debe colocarse una tercera dosis.

Incluso, un fuerte pronunciamiento que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó días atrás expresaba a través del titular del Comité de Emergencia de esa organización, Didier Houssin, “que los países miembros sean extremadamente cautos y no se vean tentados a comenzar a administrar terceras dosis de refuerzo de vacunas anticovid. Los datos científicos con que cuenta la OMS no justifican el refuerzo de dosis”.

La postura de la OMS fue respaldada por entidades médicas y sanitarias de Europa y de Estados Unidos, entre ellas la reconocida Agencia de Drogas y Alimentos (FDA, por su sigla en inglés), que es equivalente en la Argentina a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Y también el Centro de Control de Enfermedades (CDC) del país del norte, el organismo que hace el comportamiento epidemiológico allí y protocolos a seguir.

La variante Delta ya está en la Argentina

Respecto de la llegada de la temida variante Delta, de la que en los últimos días las informaciones no fueron muy claras, nuestro diario entrevistó al titular del Departamento de Toxicología de la provincia y miembro de la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental, el médico Sergio Saracco, quien, ante la pregunta si la Delta llegó a nuestra tierra, respondió: “Definitivamente sí. Esta variante, como es de esperar por su alta transmisibilidad, es un 60% más contagiosa que la variante Gama (cepa Manaos) y la Alfa (cepa inglesa)”.

Sergio Saracco.

—Esas cepas de por sí son muy contagiosas.

—Sí, por supuesto. Son 50% más contagiosas que la cepa inicial de la ciudad de Wuhan (China). Pero Delta las superó y está haciendo notablemente presencia en distintos países con su alta transmisibilidad comunitaria, a tal punto que en Argentina es ya una realidad.

—La gente tiene mucho miedo, ¿por qué la ve más mortal?

—Me parece bien la pregunta, porque le debo aclarar que esta variante se torna compleja en cuanto a la elevada transmisibilidad, no así a su supuesta agresividad. Es muy transmisible, por eso son altísimos los riesgos de contagios y por ende es más compleja la recuperación de aquellos que la contraen. Sobre todo, si no está completo el esquema de vacunación o han decidido u optado por no vacunarse. Personas que sin dudas son mucho más vulnerables a tener una evolución más tórpida de la infección.

—Vemos que resalta mucho el tema de vacunación.

—Sí, por supuesto; tiene que quedar en claro que la población debe protegerse, fundamentalmente con la vacunación. Esto lo vemos cabalmente demostrado en Europa y Estados Unidos con las personas que tienen el esquema completo de vacunación.

—¿Se diría que tienen mejor herramienta para enfrentar a Delta?

—Claro, con cualquiera de las vacunas que se están aplicando el riesgo de tener evolución desfavorable o desenlace fatal es bajísimo. Todas han demostrado una efectividad por arriba del 95%, por lo tanto, una estrategia clave es tener la vacuna y por supuesto el esquema completo.

“También el uso del barbijo, porque esta variante Delta, altamente contagiosa, hace necesario que el barbijo y las medidas de prevención conocidas por toda la población se deban mantener para frenar esta circulación e ir dando la posibilidad a que los que aún no completan el esquema de vacunación, lo pueden hacer para tener una mayor cobertura y protección ante esta variante”, agregó Saracco.

—¿Es necesaria la tercera dosis?

—Eso se evaluará en su momento, por ahora no. Los organismos internacionales y de nuestro país en salud no lo recomiendan, aún ante la falta de evidencia. Solo existe el interés de los laboratorios de vender la tercera dosis.