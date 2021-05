Una mujer recibió dosis de diferentes vacunas contra el COVID-19

Una mujer de 60 años denunció que le colocaron dosis de vacunas diferentes contra el COVID-19 en el departamento Guaymallén.

La señora recibió la primera dosis de la Sputnik V en el mes de abril, en el vacunatorio que se armó en las instalaciones del Julio Le Parc, y hace unos días le colocaron la segunda, al llegar a su domicilio comprobó que era Sinopharm.

En la jornada de este martes, la jefa del Departamento de Inmunizaciones, Iris Aguilar indicó a radio Nihuil que "el caso está informado y que no se oculta, ya que se trata de un error humano que suele pasar en cualquier campaña masiva de vacunación".

Además explicó que fue un error involuntario que puede ocurrir en cualquier campaña de vacunación masiva. "La señora no tiene que preocuparse ya que no corre ningún peligro su salud. Esto pasa permanentemente con cualquier vacuna de calendario, porque alguien vino antes, o no entendió la letra del turno", señaló la funcionaria.

¿Qué pasa si me vacunan con dosis de diferentes fabricantes?

Está es una de las tantas preguntas recurrentes entre la población, aunque no existe información científica para saber si lo que le ocurrió fue grave o no, hay estudios que se están combinando vacunas, como este tipo, en Reino Unido, Estados Unidos, Alemania y Francia, porque es una opción probable en el futuro ante la falta de vacunas a nivel mundial.