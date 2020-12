Mendocina residente en Inglaterra habló de la nueva ola de COVID

La propagación de una nueva cepa de COVID-19 por el sur de Reino Unido ha puesto en alerta a las autoridades del gobierno británico, que confirmó la aparición de la nueva variante del virus, ordenó nuevas restricciones de movimiento y cuarentenas para la población local, además de que decenas de países suspendieron los vuelos hacia y desde Inglaterra.

Al momento de confirmar la existencia de la nueva cepa, las autoridades informaron que creen que es más contagiosa pero que carecían de indicios de que fuera a ser más letal o causar síntomas más graves que las anteriores.

En el programa El Interactivo que se emite por YouTube y Facebook de El Ciudadano, entrevistaron a Pilar Aguirre, mendocina, nacida en el Valle de Uco que vive en Inglaterra.

Aguirre contó cómo es la situación previa a las fiestas y cómo se preparan para ese momento en el marco de la pandemia "hace dos años y medio que me vine, quería aprender inglés y acá era un buen lugar para empezar, además por las buenas posibilidades para encontrar trabajo".

Al consultarle cómo está la segunda ola manifestó "más complicada que la primera" y agregó "tengo una amiga que trabaja en un hospital y nota cambio en los contagios".

La argentina contó que no vacunan en hospitales y que "se hacen carpas y centros de vacunación en lugares distintos. Igual que los testeos, una vez que me lo tuve que hacer fui a una playa de estacionamiento donde habían montado uno y no había nadie esperando, fue todo muy rápido".

Sobre la situación de las Fiestas Aguirre indicó "en principio habían dicho que nos íbamos a poder juntar con dos casas durante cinco días, desde el 22 al 28 de diciembre, porque acá en Inglaterra el 26 de diciembre es feriado y Navidad es la fiesta más importante para ellos. Mientras que Año Nuevo no tiene tanta importancia".

Pero "el domingo dijeron que no sería así, depende de cada región y las categorías por restricciones. Acá yo me puedo juntar el 25 con dos casas más, en cambio, en Londres y en el sur no, porque están en cuarentena de nuevo" explicó Aguirre y completó “si vivís solo, como es mi caso, podés juntarte con otra casa y es una buena forma de evitar la soledad".

Sobre las diferencias en la comunidad Pilar contó que se nota "la diferencia entre la gente mayor y los más jóvenes ya que había gente lista para pasar la Navidad con los padres" pero ante esta nueva situación " los mismos familiares dijeron que no vayan" y amplió con respecto a la situación de los jóvenes "están más relejados y sin tanto miedo"

Aguirre contó que es nacida en La Consulta, departamento de San Carlos y que nota la diferencia “Soy del Valle de Uco, vengo de la tierra del sol y acá todos los días nublado se me complica" agregó que en Inglaterra se vive muy bien", pero que es muy duro por el clima, por lo que está pensando qué hacer.

"Barajo otras opciones pero no ahora con el coronavirus ya que no veo inteligente moverme ahora y empezar de cero" expresó Pilar.

Y amplió “acá tengo mejor calidad de vida, conseguí trabajo sin hablar inglés la primera semana que salí a buscar, trabajé haciendo wafles, pero al año mejoré el trabajo y tengo mejor inglés".

"En Mendoza buscaba y no había oportunidad, ni hablar de la seguridad, vivo sola, sin rejas y no tengo miedo" y agregó "puedo salir a la calle de noche con el teléfono en la mano y es invaluable" cerró la mendocina que vive en Inglaterra.