Un sector del PD exigió volver al Frente Cambia Mendoza

Uno de los sectores internos del Partido Demócrata de Mendoza pidió que ese partido político provincial vuelva a integrar el Frente Cambia Mendoza del cual se retiró en octubre de 2020.

Se trata de la flamante línea Juntos x Mendoza, lanzada a principios de marzo, que solicitó formalmente la realización de una convención para el 10 abril donde uno de los asuntos centrales a tratar será la conformación de nuevos frentes y alianzas partidistas con el objetivo de prepararse para las próximas elecciones legislativas de octubre próximo.

Es así que le exigieron al presidente del PD, Roberto Ajo (foto), que convoque al órgano partidario para que en forma presencial “y a la brevedad” ante la posibilidad de que por cuestiones sanitarias se apliquen nuevas restricciones para las reuniones como la que están solicitando.

En ese sentido es que además reclamaron desde Juntos x Mendoza que se convoque en la citada iniciativa la presencia de veedores judiciales y de un escribano público a fin de garantizar la transparencia del resultado de la esperada convención demócrata.

Mediante nota formal es que ese sector basó su pedido en el hecho de que, en octubre del 2020, una Junta Central de Gobierno de la que no participó “Juntos x Mendoza”, decidió retirarse de Cambia Mendoza con la consigna de ́jugar con camiseta y colores propios.

Sin embargo, advirtieron con cierta molestia que se trata de un intento de conformar una “incierta aventura electoral”, en un nuevo frente que aglomere políticos sueltos y dispersos, con el riesgo de terminar siendo funcionales al kirchnerismo.

Por quienes representan el ala que insiste en la necesidad de mantenerse dentro de Cambia Mendoza para las legislativas de este año, le elevaron el pedido de manera formal a Ajo, remarcando la necesidad de que sea la Convención quien decida sobre el tema, “ya que es el órgano partidario competente para ello y el más representativo de todos los departamentos de la provincia”.

La convocatoria, que tiene la firma de unos 80 convencionales, planteó que se realice el próximo sábado 10 de abril. Además, insistieron en que se lleve a cabo de manera presencial.

El diputado Guillermo Mosso (foto), uno de los firmantes de la nota destacó que “una decisión de esta naturaleza tiene que estar acompañada de un debate amplio, profundo, meditado, participativo, con todas las expresiones de los sectores internos dentro del Partido y de los distintos rincones de la provincia. Una discusión por Zoom no garantiza esa pluralidad de opiniones”.

En la nota señalaron lo que consideraron como irregularidades observadas en reuniones partidarias virtuales, y por ello insistieron en la necesidad de la presencialidad y de hacerlo en breve, antes de que la segunda ola del covid-19 obligue a nuevas restricciones.

Por su parte, la concejal de Lavalle, Alejandra Argentini, quien además es vicepresidenta 1a. del PD, señaló: “En la mencionada Junta Central no se realizó un control de identidades ni se constataron si sus miembros efectivamente eran parte de ese órgano

partidario. En una reciente Convención Nacional se expulsó del Zoom a representantes de dos provincias no alineadas con las autoridades partidarias y se mutearon los micrófonos de participantes que pedían el uso de la palabra. No permitiendo el libre debate. Una convención presencial, con presencia de veedores judiciales, que no hubo en dichas reuniones, evitaría esas discrecionalidades”.

Atendiendo la situación derivada de la pandemia, el pedido contempló extremar los cuidados necesarios.

“La Convención presencial deberá realizarse en un marco seguro y limitada solamente a sus miembros. Por ello hemos propuesto que se realice en el Centro de Congresos y Exposiciones, cuyas instalaciones permiten sesionar cumpliendo los protocolos sanitarios que garanticen la seguridad de los convencionales. Además, pedimos la asistencia de la Cruz Roja Filial Mendoza para la realización de los controles y atención sanitaria” expresó Joaquín Fernández (h), presidente del comité de Guaymallén.

Por último, solicitaron la integración de una comisión organizadora de la Convención, que cuente con la participación de miembros de esta línea interna.

Conforman “Juntos x Mendoza”, entre otros dirigentes departamentales:

Julio CALVO - Presidente Comité de Las Heras

Joaquín FERNÁNDEZ (h) - Presidente Comité de Guaymallén

Darío AMANTE - Presidente Comité de Capital

Nora IACOBUCCI - Presidente Comité de Lavalle

Héctor GARZÓN - Presidente Comité de Luján de Cuyo

Enrique DEMALDÉ - Presidente Comité de Junín

Emiliano GENTILE - Presidente Comité de Rivadavia

Alejandra ARGENTINI - Concejal de Lavalle

Luciana VILLEGAS - Concejal de Malargüe

Javier BASSIN - Concejal de Santa Rosa

Fabricio MARTÍNEZ - Concejal de Santa Rosa

Guillermo MOSSO - Diputado Provincial

Hilda CROWE - Ex Senadora Provincial

Oscar LIGONIE - Ex Senador y ex Diputado Provincial

Rómulo LEONARDI - Ex Diputado Provincial

Aldo MINELLI - Ex Diputado Provincial

Jesús RIESCO - Ex Diputado Provincial

Antonio PONCE - Ex Intendente de Santa Rosa

Silvana FRANCESE - Dirigente de Rivadavia

Mario MAGISTRETTI - Dirigente de San Martín

Jorge PERALTA - Dirigente de Junín

Horacio MARINARO - Dirigente de Malargüe

Ariel RINALDI - Dirigente de Guaymallén

Hernán MAGISTRETTI - Dirigente de San Martín

Mabel BASILOTTA - Dirigente de Maipú