Un mendocino suplica que su mujer sea tratada con dióxido de cloro

El pedido de un mendocino para que se le permita usar dióxido de cloro en el tratamiento contra el Covid que presenta su esposa, volvió a poner en debate el uso de esta sustancia.

Ante el avance de la pandemia el Ministerio de Salud de la Nación, informó en carias oportunidades, que está autorizado el uso de dióxido de cloro para el tratamiento del coronavirus u otras enfermedades ya que esa sustancia "no cuenta con estudios que demuestren su eficacia y no posee autorización alguna para su comercialización y uso".

En diálogo con CNN Radio Mendoza Ariel Linardelli indicó: “Llegué a la Justicia porque estando mi señora en grave estado, pido al hospital que me dejen aplicarle dióxido de cloro endovenoso. El nosocomio se niega a hacerlo, yo dije que firmaba cualquier papel y que lo desligaba de toda responsabilidad al ellos y me dijeron que no, pero que lo hiciera con recurso de amparo", expresó el mendocino que está desesperado ya que su mujer fue mamá hace 40 días y lleva 18 en el hospital en grave estado.

Y agregó: "Yo ese mismo día metí el recurso de amparo, lo tomó la jueza, no se expidió. Después de 4 a 5 días notifica al hospital para que declare por qué no me deja aplicarle el dióxido de cloro, cuando cada minuto es importante", contó.

"El hospital responde, después de eso se toma 3 o 4 días más para expedirse y manda a una audiencia para dentro de 5 días más con el nosocomio y el autor, que soy yo", manifestó.

“El tema es que estoy muy enojado, porque la jueza fue muy parcial, muchos errores técnicos. Además, también me quitó el derecho de hablar en la audiencia, porque me dijo el tiempo apremia. No sé para qué la apremiaba porque hace 15 días que estamos con esto", se expresó enojado el hombre que pide por la salud de su mujer.

"Estamos jugando, estoy desesperado por la salud de mi señora que quiero sacarla adelante. Mientras más tiempo pasa peor es y las secuelas pueden ser peores si sale", dijo desesperado.

Al consultarle por qué dióxido de cloro expresó: "Porque esta sustancia química la vengo investigando hace mucho, lo tomo hace tiempo y lo vengo investigando, he hablando con médicos de acá, de Buenos Aires, de otros países y viendo los resultados en pacientes con toda la gente que he hablado, testimonios de gente que salió esto, ha demostrado una efectividad del 100%".

"La gente que ha sido tratada con dióxido de claro ha salido adelante en un 100%, la gente tratada en peores condiciones que mi señora. Cosa que el protocolo que se aplica hoy no está dando esa respuesta", amplió.

Sobre muertes e intoxicaciones, en pacientes que han tomado esa sustancia expresó: "Las personas que dan cuenta de las intoxicaciones no han podido fundamentar, no se ha demostrado ninguna historia clínica que diga que el paciente entró con este cuadro con una intoxicación de dióxido de cloro, mientras no haya un papel que firme y compruebe que la intoxicación, para mí es todo mentira".

"Quieren tapar el producto e inventan intoxicaciones, podrían decir también que hay mucha gente intoxicada con amoxicilina, alplax o muchas cosas, que son remedios autorizados por Anmat, eso no lo dicen y los casos son pocos. Muertes una sola, un nene de Neuquén, que no está comprobado todavía que sea por dióxido de cloro. Donde la madre le aplica una dosis que ella desconoce, no está especificada la dosis que tomó el niño", justificó su postura Linardelli..

“El hospital está tratando de poner trabas esto, por eso el recurso de amparo, me hago 100% responsable. Soy tutor en este momento de mi señora, creo que soy la persona con más derecho a decidir, creo que ni la jueza, ni las personas del hospital tienen más derecho a decidir. No se me puede negar, yo tengo más derecho y voy a decidir qué tratamiento se le aplica a mi señora”, cerró.