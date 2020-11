Un mapa tecnológico permite conocer terrenos aptos para barrios y viviendas

El crecimiento caótico y desordenado de las ciudades, más determinado por los intereses del mercado que de una planificación inteligente y proporcionada, determina que se superpongan carencias y fallas diversas, más allá de que se trate de zonas marginales o exclusivas, que también sufren de las mismas vicisitudes.

Infraestructura presentó en los últimos días un instrumento que brinda la posibilidad de identificar y visualizar rápidamente los espacios utilizables en los distintos departamentos. Además, otorga datos precisos de cada uno de los activos.

A ello se refirió el ministro del área, Mario Isgró, en diálogo con CNN Radio Mendoza, señalando: “ustamente se trata de una marcación. Mapa tecnológico porque tiene una interactividad e iteratividad, ese mapa que permite localizar satelitalmente el bien –puede ser un terreno, puede ser obra construida– y tener transversalmente varios datos de acción de ese bien sobre el territorio en el que está: poblacional, costos, estado del mismo y varios elementos que permiten trabajar muy bien sobre lo que el gobernador Suarez ha pedido, que es la planificación de Mendoza pensando en las próximas décadas”.

El funcionario destacó que lo importante es la información, que se posee, “pero lo que se ha hecho es visualizarlo en una forma más sencilla y práctica”, y agregó: “Nosotros podemos visualizar esos terrenos, porque en muchos casos al estar en una zona aluvional, al no tener antecedentes tangibles de riesgos, se avanza en un proyecto y uno se entera tarde donde está planificando, donde está construyendo. Con esta herramienta básicamente se puede trabajar en la planificación cargando y cruzando datos, para que salgan temas como este”.

Estos no son datos menores, porque justamente nuestra provincia, por su geografía particular, tiene zonas que aunque no lo parezcan entrañan riesgos para las propiedades y para sus habitantes. El piedemonte, en muchas zonas, es prueba tangible de esto, con urbanizaciones que avanzan sobre terrenos con riesgo aluvional. “Cabe mencionar una campaña que está haciendo un municipio, Luján, donde avisa a la gente, al comprador, que se informe muy bien para saber dónde está emplazado, y como eso otras tantas cosas”, ejemplificó Isgró.

El ministro destacó que “sirve también para saber emplazamientos futuros de escuelas, por ejemplo, para saber si es necesario construir esa nueva o restaurar las que se están restaurando, saber que índice poblacional hay en el lugar, que crecimiento se plantea, el censo etario, y eso da la pauta de un trabajo ordenado y dejarlo ordenado para las gestiones que vienen”.

En enero de este año funcionarios del Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública convocaron a los intendentes departamentales para plantear, entre otros temas, la necesidad de relevar en forma conjunta las zonas aptas –urbanizadas o no– para construcción de viviendas. A partir de entonces, comenzó un trabajo exhaustivo para identificar los terrenos disponibles y armar el mapa tecnológico que brinda información precisa de cada uno de los activos tanto para encarar desarrollos de viviendas u otro tipo de proyectos. En el mapa también se pueden identificar los edificios que se encuentran subocupados “a los que podría dárseles un mejor destino”, señaló el ministro. Las áreas urbanizadas, con la correspondiente instalación de cañerías de agua, cloacas y electricidad no sólo acortan los tiempos de construcción de los barrios, sino que además disminuye notablemente la inversión que, por una parte, realiza el Estado provincial y que, luego, se transfiere a las cuotas mensuales que las familias tienen que afrontar una vez que reciben la vivienda. Si a esto se suma que el terreno esté ubicado cerca de escuelas y con servicio de transporte, el ahorro será aún más significativo para los nuevos beneficiarios de las casas.

Prioridades del presupuesto

En cuanto al presupuesto del área para el año que viene, Isgró explicó: “Vivienda, obras de saneamiento, infraestructura escolar y sanitaria son las prioridades que el Gobernador ha establecido para la gestión”. Luego puntualizó que en “el caso de viviendas en particular, como prioritario e indiscutible, tenemos un requerimiento de más de 70 mil necesidades, con lo cual es una respuesta que se puede dar en el tiempo, pensando en no cesar en construcción, y para este año que viene tenesmo en plan la construcción de 2000, ese es el proyecto, y contamos con los terrenos –son fiscales que tienen ya sus servicios y están aptos, en distintos departamentos– teniendo en cuenta también que el crecimiento de las manchas urbanas tiene que ser planificado, y en las áreas que el estado tiene posibilidad de brindar servicios, un emplazamiento que crece en la periferia, donde no están los servicios básicos, después es muy difícil llegar ahí con energía, gas, cloacas, agua”.

Banco de tierras

La semana pasada, el senador provincial Ernesto Mancinelli, de Libres del Sur e integrante del frente oficialista Cambia Mendoza, presentó un proyecto sobre la creación de un Banco de Tierras en la órbita del Estado provincial, para disponer de espacios para la autoconstrucción de viviendas de sectores populares.

El tema mereció también la consulta al ministro Isgró, quien señaló: “Estamos al tanto de que ha sido presentado, seguramente nos darán vista en estos días. De cualquier formato que venga, introducir y compartir datos, así que si un proyecto de banco de tierras aporta a este sistema va a ser muy bienvenido, por supuesto”.