Un festival con identidad 100% rivadaviense

A comparación de otros años, por la pandemia y la crisis económica, la Municipalidad de Rivadavia presentó su 35° edición del Festival Nacional Rivadavia Canta Al País, que contará con ocho jornadas (del 31 de enero al 7 de febrero) y con una grilla compuesta en su totalidad por artistas del departamento. También se realizará la vendimia local en dicha semana.

El lugar elegido para la realización de ambos eventos es el histórico anfiteatro César Plástina, ubicado en el complejo del polideportivo municipal. Si bien tiene capacidad para más de ocho mil personas, por protocolo sólo se permitirá el ingreso de 250 personas por noches, con entrada gratuita, pero que se debe conseguir de manera anticipada en el Cine Teatro Ducal. Se aceptarán grupos familiares y de amigos de hasta seis personas. Al mismo tiempo, será transmitido en vivo por los canales oficiales del municipio para los que no puedan conseguir su entrada.

Músicos, artesanos, trabajadores de sonido e iluminación, son algunos de los rubros más castigados por la pandemia que les imposibilitó trabajar en casi todo el 2020. Es por esto que desde la comuna rivadaviense, se apostará a una edición atípica de su festival nacional, conformado 100% por artistas y trabajadores del departamento.

En conferencia de prensa realizada en el teatro Luis Encio Bianchi, el secretario de gobierno Hernán Amat, comentó: "Después de un año tan complicado donde no sabíamos si nos iban a permitir realizar nuestra 35° edición del festival, poder anunciarlo en conjunto con la vendimia, nos pone felices. Seremos el único departamento de la provincia que vamos a realizar el festival y la vendimia en forma presencial, dándole trabajo a rivadavienses que durante todo el 2020 no pudieron subirse a un escenario".

Y agregó que "tenemos que ser ampliamente responsables, hay que seguir cuidándonos. Vemos imágenes de otros lados donde no se respetan los protocolos y las normas. Queremos cuidar a nuestros vecinos como lo venimos haciendo en conjunto con la provincia".

Sobre cómo será el ingreso al anfiteatro, amplió: "Se pedirá en la puerta las entradas que tienen que conseguir de manera anticipada en el Cine Teatro Ducal. Se ubicará a los grupos familiares en los lugares correspondientes, respetando el distanciamiento social. Se podrá circular por el predio, pero haremos un trabajo de estricto control en conjunto con los preventores nuestros y la policía que colaborará para respetar el protocolo".

Finalmente, Amat dijo que "habrá un patio de artesanos, todos oriundos de Rivadavia y también tres food trucks (puestos de comida) para las personas que estén en el festival y para las que circulen por el polideportivo".

A continuación, las grillas de los artistas para cada noche:

Domingo 31 De Enero

Los Filippis, Monaycú, Los García, Altos Chiflados, Tabako, El Regreso

Lunes 01 De Febrero

Joaquín Aguilar, Pedro Moreno, Hermanos Gómez, Cara O Seka, Supercaraband

Martes 02 De Febrero

Los Embajadores, Dosis, Cuyo En Guitarra, Ritmo Urbano, Bipolares

Miércoles 03 De Febrero

Martín Manzanares, Hermanas Massa, Dúo Marca Piel, Luis Lucero, La Merembé

Jueves 04 De Febrero

Los Soñadores, Eluney Musri, Blanco y Negro, Inconsciente Colectivo, Dragones, Tributo Del Bueno

Viernes 05 De Febrero

José Molina, Los Amauta, Algo Personal, La Dicha, Overdrive, Estilo Tropical

Sábado 06 De Febrero

Los Huarpes, La Creciente, Calipso, Namaste, Orquesta Municipal De Tango, Santos Guayama

Domingo 07 De Febrero

Mabel Quiroga, Franco Ramiíez, Muscolini, Sebastián Garay, Cadena Tropical

Hernán Amat se refirió a algunas críticas por el presupuesto para el festival: "Hay medios que desinforman"

Ante la consulta de Diario El Ciudadano sobre algunas críticas que circularon en medios locales y redes sociales sobre el dinero que se destinará para el festival y la vendimia, el secretario de gobierno salió con los tapones de punta: "No he leído esas notas ni los comentarios. Las críticas en las redes sociales suelen pasar, lo que no puede suceder es que hayan medios de comunicación que desinforman. El presupuesto para el festival y la vendimia es de 5 millones y no de 10 como aparentemente ha circulado. Los que han publicado eso están confundiendo a la gente y haciendo un daño muy grande".