Ulpiano Suarez pedirá la apertura de comercios en Ciudad

En el marco de la emergencia sanitaria y el aislamiento social preventivo, que está provocando graves trastornos económicos, el intendente Ulpiano Suarez elevará al gobernador Rodolfo Suarez un pedido para que los comercios de la Ciudad puedan restablecer sus actividades, siguiendo los protocolos sanitarios recomendados.

La solicitud llega después de que la Cámara Empresaria de la Ciudad de Mendoza (CECITYS), le hiciera esta misma petición al intendente de la Capital, debido a la grave crisis económica que están afrontando los comercios y remarcando que si bien la modalidad take away (entrega de la mercadería en la puerta del local), habilitada algunas semanas atrás, ha sido un aliciente para los comerciantes, no ha sido suficiente para reactivar la actividad comercial.

La idea de este pedido es que los comercios puedan abrir sus puertas manteniendo el ordenamiento que rige actualmente, que sería la salida a través de las terminaciones de DNI para evitar aglomeraciones en los locales comerciales. Y se remarcarían los protocolos sanitarios actuales, como la el uso obligatorio del barbijo y el distanciamiento mínimo de un metro y medio entre personas.