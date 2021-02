Túnel de Cacheuta-Potrerillos: ¿cómo pagar el peaje y no tener deuda?

Muchos mendocinos o mendocinas que disfrutan de los paseos de fin de semana en Alta Montaña (ni hablar de los lugareños por allí circulan a diario), han atravesado de ida o de vuelta, el túnel que une las localidades de Cacheuta y Potrerillos. Hay que destacar que en ese sitio funciona un sistema de peaje pago desde enero de 2019 por lo que si usted cruzó desde ese momento al día de hoy, por el interior de esa infraestructura puede tener deuda con ATM y aún no lo sabe. Claro, la posibilidad de trasladarse de una localidad a otro por allí no es gratis, si es que así lo creía.

El pago por cruzar debe realizarse ingresando a una página web. Además, no se ha implementado de momento que la deuda que pueda tener aquél que circuló por el túnel se adjunte a través del boleto de Impuesto Automotor.

Al atravesar el coqueto túnel, al menos una cámara toma una foto de la patente del vehículo apostado en el peaje y esto genera la deuda con ATM en cuestión de segundos. La maniobra la hace tanto de ida como de vuelta.

Miles de conductores ignoran el funcionamiento de este mecanismo de peaje y podrían estar en mora con ATM, sin ser conscientes de ello. Sin embargo desde el Gobierno de Mendoza, anunciaron desde un principio que se cobraría por circular a través de ese túnel, cuando pasara prácticamente un año desde que fue inaugurado, es decir el 22 de marzo de 2018.

¿Cuánto plata sale cruzar por el túnel Cacheuta-Potrerillos?

La tarifa del peaje se ajusta según lo que cuesta un litro de nafta súper y se actualiza semestralmente.

El costo al día de hoy, por atravesar el interior del corredor montañés, es de $67,40. El precio de referencia actual es el costo el litro de nafta en diciembre 2020 y la tarifa será actualizada nuevamente en junio de este 2021.

¿Cómo consultar si tengo deuda y poder pagarla?

Para aclarar el desconcierto del lector, en caso de que no sepa si registra deuda por haber cruzado en otras oportunidades y nunca haber abonado dinero, además de el interrogante de cómo abonar en caso de que uno se encuentre en mora, te contamos que la maniobra pago solo se puede realizar a través de la página (hacer click en el hipervínculo a continuación) de AutoPass, un sitio digital especializado en el cobro de peajes y utilizado en diversos países.

En la página se debe colocar el dominio de la patente para saber si esta tiene o no deuda con ATM.

El peaje por el túnel Cacheuta-Potrerillos comenzó a cobrarse desde 2 de enero del 2019.

Descuentos y beneficios excepcionales

También te contamos que desde el Gobierno de Mendoza, realizan descuentos y beneficios a quienes que registren su patente o que su cantidad de pasadas por el peaje sean muy frecuentes (tal descuento puede llegar a ser del 100%) para el caso de quienes deban cruzar por allí porque viven en las zonas aledañas y necesitan llegar por esa vía hasta su domicilio o lo atraviesan hasta varias veces por día por cuestiones laborales.

En la página se puede registrar la patente y abonar el saldo mediante débito automático. Dato a tener en cuenta para aquellos que cruzan el túnel de forma regular.

Para los usuarios registrados sin mora y que realicen entre 1 y 30 pases, se le otorga un descuento del 25%. Los que realicen entre 31 y 50 pases, pagan con un descuento del 50%, para los que pasen por el túnel entre 51 y 80 veces, el descuento es del 75%, mientras que los que registren más de 80 pases, no pagan nada.

¿Qué medida puede tomar ATM en caso de mora en el pago de la tasa?

La pregunta frecuente está respondida en la página oficial mediante la siguiente explicación:

“En caso de mora, la Administración Tributaria Mendoza podrá incluir los montos adeudados por la presente tasa (incluso sus intereses y la multa que hubiera correspondido) en el boleto de pago del Impuesto Automotor que concierna al rodado cuyo paso por el túnel hubiere sido registrado. Cuando se trate de vehículos no registrados en jurisdicción de Mendoza, la Provincia, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas y/o la Administración Tributaria Mendoza, arbitrará los mecanismos necesarios para exigir su cobro”.

La única forma de saber si registro deuda

Las autoridades mendocinas destacan que la única forma de saber si un dominio vehicular registra deuda, es ingresando a la página web de AutoPass y poner la patente. Si cruzó pero no figura deuda, es porque no la tiene pero además hay que saber que el sistema funciona a través de internet, por lo que al momento de cruzar por el peaje puede que no se hayan transmitido los datos de la patente por algún problema relacionado con la conexión.