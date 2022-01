Tras el conflicto de Libertadores, corresponde repensar el funcionamiento del sistema

Finalmente, el fin de semana se encontró un principio de solución para la crisis que vivió el transporte internacional en la principal vía de comunicación Este-Oeste del continente, a partir de la decisión chilena de flexibilizar las medidas de control que tuvieron afectada la actividad logística desde el 10 de enero, cuando se decidió modificar unilateralmente los controles sanitarios de acceso al vecino país.

Pero más allá de esta decisión transitoria, corresponde repensar el funcionamiento completo de la vía, desde sus servicios e infraestructura hasta la salud de quienes, por cuestiones políticas o climáticas, suelen quedar varados por tiempo indefinido y, como dice el saber popular, “a la buena de Dios”.

Sí, es notorio que el conflicto mostró la fragilidad de todo el sistema y puso de manifiesto que debe ser reestructurado para evitar que se repitan estas situaciones desagradables en las que pierden todos por igual.

El acuerdo

“Se comenzará con un testeo aleatorio a conductores de camiones que ingresen a Chile y se reforzarán las medidas de protección para los funcionarios de los servicios contralores que trabajan en la frontera”, explica la resolución, precisando que “se aplicará un examen de antígenos al 70% de los transportistas que están a la espera de ingresar”, a excepción de los que cuenten con un PCR negativo con 72 horas anticipación, que les permitirá ingresar sin necesidad de efectuarse el test.

Ese protocolo transitorio está vigente hasta el martes, y a partir del 2 de febrero les exigirán a todos los camioneros un PCR negativo realizado en un “laboratorio acreditado” y con un máximo de 48 horas antes del ingreso.

Quienes no cuenten con el análisis deberán pasar por la prueba de antígenos. El examen PCR negativo de laboratorio deberá estar acreditado por código QR con la información del tipo de examen, identificación del laboratorio, identificación del paciente, fecha y hora de la toma de muestra y recepción en el laboratorio, tipo de muestra, intervalos de referencia biológica, identificación del profesional que realiza el examen, todo con la firma del director técnico responsable del laboratorio.

Tras la rúbrica, que contó con la gestión de los embajadores de ambos países –según trascendió–, expresaron su conformidad todos los involucrados, especialmente las cámaras que nuclean la actividad empresaria del transporte, como la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (APROCAM).

Al respecto, el titular de la primera, Roberto Guarnieri, sostuvo: “Destacamos el invalorable esfuerzo humano y económico que desde el primer día desplegaron los miembros de APROCAM para asistir con víveres a los choferes demorados en la frontera. Fueron dos semanas de intenso trabajo mancomunado para lograr transmitirles a los funcionarios de ambos países la gravedad de la situación y la necesidad de una urgente solución”.

Es que las pérdidas fueron cuantiosas. Un cálculo simple, de acuerdo a la cifra difundida por las respectivas entidades, da la dimensión: 700 dólares por día por camión, a 3 mil camiones, da 2 millones 100 mil dólares por día. Entonces, el sector empresario perdió un mínimo de 42 millones de dólares en este conflicto.

Los rehenes

A lo largo de estos días, quienes sufrieron en carne propia los inconvenientes fueron los camioneros. Desde el mismo teatro de los hechos, Fabio Lucatto, uno de los perjudicados, explicó las situaciones que debieron vivir, y explicó como un factor angustiante “no saber qué me iban a tomar los funcionarios, siempre con el miedo. Llevabas un negativo pero no sabías si salías positivo, y de ahí llevarte a hacer la cuarentena a los hoteles designados”, a lo que agregó que la situación “conllevó malos tratos y violar los derechos humanos de los trabajadores”.

Sobre la subsistencia en estos días, el camionero explicó que “el tema de la comida lo estaba haciendo la APROCAM, que en realidad se ha puesto junto con la lucha de los choferes, porque en realidad esto perjudica económicamente tanto al trabajador como al empresario”.

“Para el agua tenemos abastecimiento, estamos abasteciendo a la gente con tanques cisternas, y tenemos gente que está haciendo comida con cocina de campaña en la Ruta 40”, agregó Lucatto.

Puntualmente sobre los malos tratos indicó, que en casos positivos “te encierran en el camión, te piden la llave. Te quitan la documentación y te tienen prohibido bajar. No te digo en comida, no te llegan alimentos”, lo que significa casi un virtual secuestro de los trabajadores, algo que no se condice al trato debido a una persona con una enfermedad. Además, Lucatto explicó que luego debían esperar horas para que suba un móvil o una combi que los bajara a todos juntos.

El trabajador también señaló que pudieron tomar los videos que se difundieron en las redes, donde se observa que el traslado y manipulación de las muestras no se haría con las precauciones suficientes para evitar contaminación.

Ausencia de los Moyano

El viernes se afirmaba que este lunes podrían arribar los directivos del gremio de camioneros, Hugo y Pablo Moyano, para terciar en el conflicto. Consultado sobre el particular, el trabajador fue irónico al principio: “Saludos a Pablo Moyano, despertó de un largo sueño”, y agregó que “durante dos años nunca se hizo presente pese a todas las problemáticas que hemos tenido. Parece que por fin se dio cuenta que choferes que pertenecen al sindicato han sido abandonados sindicalmente”.

“Dice que va a venir... Bueno, que venga”, cerró desafiante, dejando en claro el malestar que desató la ausencia del sindicato en este conflicto, sobre el cual sostienen que si hubiera sido en Buenos Aires se hubiera resuelto mucho más rápido.