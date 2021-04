A partir de los inconvenientes a los que se refirió el sector empresario por el reclamo de empleados vitivinícolas, se dictó la conciliación obligatoria en la paritaria del sector.

Nicolás Vicchi, gerente de ACOVI, explicó: “Nos sorprende la actitud del sindicato de ir al paro, primero porque llevamos tres reuniones de paritarias, estamos en negociación paritaria donde tiene que haber apertura de ambas partes en ir acercando los porcentajes o valores a los intereses que cada uno puede tener como objetivo y lograr cumplir una paritaria como el año pasado que terminamos llegando a un porcentaje bastante alto y por encima de la inflación.

“Este año nos sorprendió la actitud intransigente en no querer tener otro criterio que llevar el sueldo al valor de la Canasta Básica, que equivale un aumento del 100%. Ponerse a negociar con esa característica es muy difícil, por más voluntad que tengamos en mejorar la situación del empleado es imposible un aumento del 100%. “Que se tomen estas medidas de fuerza terminan complicando más que volcándose a una voluntad de diálogo y consenso, que es lo que estamos abriendo y dispuestos que seguir trabajando.

“El paro no obtuvo mucha aceptación, sí se han dado circunstancias que llaman la atención, porque no es la forma, el método violento que hubo, hay denuncias penales porque hubo amenazas, roturas de autos particulares, riesgos en la integridad física de los trabajadores a la hora de tirar botellas, riesgo al patrimonio, porque prender cubiertas cerca de generadores eléctricos, por ejemplo, eso repudiamos y hemos salido con un comunicado porque no es la forma por más derecho al paro que tenga cualquier sindicato. “Hay que sentarse a negociar en las mesas paritarias y donde hemos logrado acuerdos, no entendemos estas medidas desconsideradas para nosotros”.

—En Lavalle, aumento de delitos en la zona rural, robos permanentes de cables de cobre y maquinarias, ¿esta situación también llegó a ustedes?

Claro, a fin de año pasado emitimos un comunicado de ACOVI por la preocupación que se venía dando de hechos de inseguridad en zonas rurales y el avance de asentamientos que perjudicaba un hecho tan lamentable como la falta de viviendas en situaciones de precariedad social y a su vez, esto generaba un desorden por falta de un plan demográfico a nivel provincial.

“Focalizado en Lavalle, hubo una reunión generada por el subsecretario Moralejo con el ministro de Seguridad para mostrar la realidad que percibimos en cada departamento y el ministro se vio abierto a solucionar esta problemática y se empezó a trabajar con Lavalle como primer escenario, pero seguirá en los demás departamentos. Hubo una reunión positiva con el comisario de Lavalle y productores donde se marcó los principales hechos delictivos, las situaciones que se dan, la falta de denuncias por no confiar en el sistema, se habló de avanzar, no solo con la Policía, sino también con el ministerio pública fiscal a la hora de mayor eficiencia en la investigación, con autoridades municipales.

—¿La cosecha transita su curso normal?

La cosecha avanzó un 65%, se adelantó un poco con respecto al año pasado y hemos tenido dos semanas de lluvias, por lo tanto, los productores hemos querido levantar la cosecha lo más rápido posible para evitar pudrición y esto hace que, si sumamos al faltante de cosechadores y un aumento de demanda, ha hecho que cueste conseguir gente para levantar la cosecha, pero por ahora un poco más lento pero seguimos cosechando.

“Ojalá el tema de los trabajadores se pueda solucionar porque no tiene justificativo el paro porque ha salido la conciliación y hay que sentarse a una mesa con actitud de conciliación para lograr un consenso.