Totero: "Después de la pandemia quizás todos quedemos como Vicentin"

En plena puja por Portezuelo del Viento, el vicepresidente de la Unión Industrial de Mendoza (UIM), Julio Totero, manifestó su postura frente a la construcción de la represa y los dichos del presidente Alberto Fernández.

El sector industrial ya había formado fila detrás de Rodolfo Suarez, en la gestión y defensa ante el COIRCO, y los derechos que le corresponden a la provincia para administrar el proyecto hidroeléctrico.

Pero además del compromiso, empresarios mendocinos están planteando con firmeza la necesidad de que la política unifique los criterios de los legisladores nacionales, respecto al futuro de Portezuelo.

“Cuando el presidente dice 'no vamos a financiar la obra', hay que dejar en claro que la Nación no está financiando absolutamente nada. La Nación lo que está haciendo es pagar una deuda con Mendoza", remarcó Totero en diálogo con Nihuil.

Además, manifestó que “la posición de la provincia desde lo legal es muy sólida. Lo que estamos solicitando a todo el Frente de Todos, y en realidad, a todos los legisladores nacionales que tiene Mendoza, es que emitan una opinión clara, precisa, contundente sobre la importancia de Portezuelo del Viento".

Y principalmente -con respeto y destacando el afecto de por medio- puntualizó que la senadora Anabel Fernández Sagasti "debería ser más contundente y más precisa en la defensa del proyecto".

“Vamos a ponernos en la vereda de aquel que defienda la industria de Mendoza, quien no lo haga, obviamente nos tendrá en la vereda del frente”, sentenció.

Por último, consultado sobre el efecto Vicentin, el metalúrgico indicó: "No me parece que este sea el camino de resolver los problemas que tienen las empresas, porque después de la pandemia quizás todos quedemos como Vicentin. Entonces, ¿qué va hacer el Estado? ¿Va a expropiar todas las empresas, se va a quedar con todos nosotros adentro? Me parece que no es el camino”.