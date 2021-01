Toque de queda: la ventaja que tendría Suarez para Mendoza

El Gobierno nacional se encuentra ultimando los detalles del decreto que limitará la circulación nocturna en todo el país. El mismo comenzará a regir desde este viernes, una vez publicado en el Boletín Oficial.

Según se supo, la ventaja que tendrán los gobernadores es que podrán modificar y adaptar el horario de la restricción según cada provincia y su situación epidemiológica. De esta manera, la idea es disminuir el flujo de personas para poder controlar los contagios a nivel nacional.

Por ejemplo, las autoridades de la Costa, lugar donde se ha visto mayor movimiento de gente por la temporada turística, ya adelantaron que el ámbito gastronómico podrá funcionar hasta la 1 de la mañana. Luego de al reunión que Alberto Fernández mantuvo con los gobernadores, todos coincidieron en la medida pero no así con los horarios para implementarla.

En su gran mayoría se mostraron en contra de que la misma comience a las 23 ya que de esa forma afectaría enormemente a los restaurantes y bares, que fueron golpeados duramente por la pandemia desde el comienzo de la cuarentena.

Qué hará Suarez en Mendoza

De esta manera y de poder tener la potestad para estudiar los horarios de cada territorio, Rodolfo Suarez esperará que el decreto esté publicado y una vez que esté todo detallado analizará cómo seguirán las cosas en Mendoza. De igual manera, la semana pasada el mandatario provincial dejó en claro que la provincia se encuentra en una situación diferente respecto al país y que los casos no han mostrado una suba de consideración.

También el sistema de salud no se encuentra saturado y la ocupación de las camas UTI están muy por debajo de las cifras preocupantes que se dieron en septiembre y octubre. Por eso, el Gobierno de Mendoza no tiene en mente volver a restringir pero si estudiará día a día el comportamiento de la pandemia y la evolución de los casos para determinar si es necesario aplicar el toque de queda sanitario como lo solicitó Nación o modificar horarios para no afectar la atención comercial.